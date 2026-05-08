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伊朗局势 | 中国油轮于霍尔木兹海峡首遇袭

即时国际
更新时间：09:59 2026-05-08 HKT
发布时间：09:59 2026-05-08 HKT

一艘由中国船东拥有的大型成品油轮，于5月4日在霍尔木兹海峡入口、阿联酋阿尔杰尔港外海域遇袭，甲板起火。据中国财新网报道，事件被视为中国船只首次在该区遇袭，引起航运界高度关注。事发时，船只标识显示为「CHINA OWNER&CREW」。接近船东人士透露，这是中国油轮首次遇袭，表示「心理上很难接受」。

同日，另一艘由南韩海运企业营运的中型散货船，亦在霍尔木兹海峡内侧、阿联酋附近海域停泊期间发生爆炸并起火。两件事故令该关键航道的安全疑虑加剧。

霍尔木兹海峡。美联社
霍尔木兹海峡。美联社
霍尔木兹海峡。美联社
霍尔木兹海峡。美联社

相关新闻：伊朗局势︱美国展开「自由计划」 航运界困惑官员忧战事再起

「自由计划」启动仅一天

面对商船受困情况，美国于同日亦启动「自由计划」（Freedom Plan）行动，协助受困商船离开霍尔木兹海峡。此举随即引起伊朗方面不满。美国总统特朗普在计划启动仅一天后宣布暂停，称此举是为了观察美伊双方能否达成结束战争的协议。

霍尔木兹海峡为关键能源航道。路透社
霍尔木兹海峡为关键能源航道。路透社

霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要航道，每日有大量石油及成品油经此运往国际市场。事件发生后，国际航运保险费用及油价均受波动，市场密切关注局势发展。

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