教宗与鲁比奥会晤 美国务院：双方关系「牢固」

本身是天主教徒的美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周四（7日）前往梵蒂冈，与教宗良十四世（Pope Leo XIV）会面。这是近一年来，特朗普内阁官员首次与教宗会晤。鲁比奥此行被解读为，旨在缓和白宫与梵蒂冈之间因伊朗战争及移民政策而明显恶化的紧张关系。

修补关系 鲁比奥与教宗会谈超时

美国国务院发言人当天就表示，此次会面展现了美梵关系「牢固」。而会谈主题涉及中东局势和两国位于西半球地区的共同利益，今次见面亦进一步增强两国关系、提倡和平，以及人类尊严。

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鲁比奥在梵蒂冈停留约两个半小时，先是获得教宗良十四世接见，随后又与梵蒂冈国务卿帕罗林进行会谈。梵蒂冈与美国国务院均未公布会谈细节，不过教宗在之后与工作人员会面时迟到了40分钟，显示先前的会谈时间已超出原订安排。

教宗良十四世近月多次表态，反对美国与以色列对伊朗采取军事行动，也批评特朗普的反移民政策，因此多次受到特朗普的抨击，引发外界关注教廷与特朗普政府之间的关系。特朗普日前受访时更错误地声称，教宗认为伊朗拥有核武并无问题。教宗回应指出，他只是宣扬福音与和平，而且教会也一向反对核武，若有人想批评他，请拿出事实依据。

特朗普与教宗之间的争端，源于早前教宗批评美国和以色列对伊朗发动战争。特朗普随后反击教宗，强调伊朗绝不能拥有核武。上个月，特朗普还上传了一张由人工智能（AI）生成的图片，将自己描绘成耶稣，遭到宗教界批评此举实属亵渎。

有分析认为，尽管梵蒂冈与特朗普政府关系紧张，但梵蒂冈并未取消此次会晤，显示仍愿意与美国维持公开对话。

