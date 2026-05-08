恐怖父亲｜印度9岁女童偷改成绩表 遭躁爸电锯割喉惨死 更烧屋灭证

印度发生一宗骇人听闻的伦常惨剧，马哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）一名33岁男子因不满9岁女儿私自窜改成绩单排名，竟狠心以电锯割断其喉咙，令其当场惨死。为掩饰罪行，男子更放火烧屋，冷血地将现场伪装成意外火灾，最终被警方识破拘捕。

不想排名输继兄 偷改成绩单惹杀机

据《印度快报》及《新德里电视台》报道，案发于德乌尔冈拉杰村（Deulgaon Raje）。33岁疑犯夏万（Shantaram Chavan）与伴侣博恩斯莱（Chinki Bhonsle）共同生活。案发前，夏万的小学三年级女儿因不甘被夺得全班第一名的四年级继兄嘲讽，私下窜改两人的成绩单，将自己改为第一名，并把哥哥改为第二名。

马哈拉施特拉邦（Maharashtra）浦那（Pune）一名33岁男子因不满9岁女儿私自窜改成绩单排名，竟狠心以电锯割断其喉咙，令其当场惨死。Alamy 示意图

案发后夏万更在现场「戏精上身」，向邻里哭喊这是一场意外。X@HateDetectors X

夏万发现女儿撒谎及篡改成绩后勃然大怒，于周一（4日）傍晚持电锯（木材切割机）残忍割开女儿喉咙，导致其当场惨死。Alamy示意图

夏万发现女儿撒谎及篡改成绩后勃然大怒，于周一（4日）傍晚持电锯（木材切割机）残忍割开女儿喉咙，导致其当场惨死。

烧屋灭证演戏「哭丧」 警方深入调查揭真相

夏万杀害女儿后，随即展开灭证行动。他先以印度传统服饰「纱丽」（Sari）包裹女儿尸体，随后点火焚烧自家房屋，企图伪装成死者受困火场意外。案发后夏万更在现场「戏精上身」，向邻里哭喊这是一场意外。

然而，当地警方到场调查后发现火灾疑点重重，最终揭破案件，随即将夏万及博恩斯莱拘捕。博恩斯莱被控协助湮灭证据及蓄意隐瞒案情。

警方在焦黑的废墟中寻获死者被部分烧毁的遗体，由于损毁严重，已送往医院进行检测以确认身分。

父亲及合伙人同被捕

据报，警方正进一步调查夏万与死者是否有血缘关系，以及其作案的详细心理动机。