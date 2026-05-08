Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美伊交火 | 美反击伊朗军事设施 报复3驱逐舰遇袭 特朗普：停火协议仍有效

即时国际
更新时间：09:03 2026-05-08 HKT
发布时间：09:03 2026-05-08 HKT

美伊再度交火，美军中央司令部周四（7日）发声明指，美军3艘导弹驱逐舰当天穿越霍尔木兹海峡前往阿曼湾时，遭到伊朗袭击，美军随即反击，摧毁来袭目标，并打击对美军发动攻击的伊朗军事设施。美国总统特朗普随后在其社交平台ruth Social发文表示，这3艘导弹驱逐舰已成功驶出霍尔木兹海峡，重新加入美军的海上封锁行动。特朗普还威胁称，如果伊朗不迅速签署协议，美方将以「更猛烈、更暴力」的方式击溃他们。但特朗普同时强调，美伊停火协议依然有效，美军打击伊朗设施只是「小小警告」。

美强调没军舰遭击中

美军中央司令部指，当特鲁斯顿号（USS Truxtun）、佩拉塔号（USS Rafael Peralta）以及梅森号（USS Mason）通过霍尔木兹海峡时，伊朗部队除发射多枚导弹，并出动无人机和多艘小型快艇，但美方没有任何舰艇或装备被击中。

相关新闻：
伊朗局势｜特朗普称「很可能」达成停火协议 伊媒：部分条款不可接受｜持续更新

特朗普催伊朗尽快签协议。美联社
特朗普催伊朗尽快签协议。美联社
美军袭击伊朗军事设施。法新社
美军袭击伊朗军事设施。法新社
美军航母「布殊号」。法新社
美军航母「布殊号」。法新社

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人表示，由于美国违反停火协议，袭击伊朗油轮和另一艘进入霍尔木兹海峡的船只，伊朗武装力量周四晚打击了霍尔木兹海峡以东的美国军舰。

伊朗武装部队：报复伊朗油轮遇袭

发言人指美军袭击了一艘从伊朗贾斯克地区沿海驶往霍尔木兹海峡的伊朗油轮，以及另一艘经阿联酋富查伊拉港附近水域进入霍尔木兹海峡的船只。与此同时，美方还与「一些国家合作」，对哈米尔、锡里克和格什姆岛沿岸的平民区发动空袭。

伊朗革命卫队海军指，3艘美军驱逐舰在遭到伊朗反舰弹道导弹、巡航导弹以及无人机打击后受损，迅速撤离霍尔木兹海峡附近海域。

根据美军中央司令部的说法，美军随即反击伊朗设施，当中包括「导弹与无人机发射场所、指挥与管制地点，以及情报、监视和侦察节点」。

中央司令部强调，美方无意升级局势，但已部署并准备好保护美军部队安全。

特朗普催伊朗尽快签协议

特朗普随后在其社交平台Truth Social发文，证实3艘美国驱逐舰在霍尔木兹海峡遭到伊朗袭击。

特朗普称，这3艘军舰没有受损，并已成功驶出霍尔木兹海峡，但伊朗方面「遭受重创」，伊朗用来攻击的众多小型船只、导弹和无人机都被摧毁。他威胁称：「伊朗如不尽快签署协议」，美方将以更猛烈、更暴力的手段击溃他们！」

他又在接受美国媒体采访时称：「停火还在继续，仍然有效，这只是一个小小警告」。

伊朗：经历数小时交火 局势已恢复正常

据伊朗迈赫尔通讯社报道，周五凌晨，以色列和美国对霍尔木兹甘省米纳卜市的一处海军基地发动袭击，目前尚无人员伤亡报告。

报道指，伊朗阿巴斯港附近发生爆炸，在伊朗武装力量与敌方交火过程中，附近码头地区的部分商业设施被击中。

伊朗新闻电视台随后报道，在经历数小时交火后，霍尔木兹海峡沿线伊朗岛屿及沿海城市局势已恢复正常。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
15小时前
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
18小时前
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
将军澳发霉废屋大变身 孝顺仔斥55万为八旬母造安乐窝 巧用一招增设外佣床位
家居装修
4小时前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
11小时前
四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片
00:09
四川猴遭无品男恶意推袭险坠悬崖 网民：企图谋杀︱有片
即时中国
3小时前
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
影视圈
12小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
23小时前
路透社
关税战｜美法院裁定特朗普10%全球关税无效 批全面加征缺法理依据
即时国际
4小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
22小时前