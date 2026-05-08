美伊交火 | 美反击伊朗军事设施 报复3驱逐舰遇袭 特朗普：停火协议仍有效

美伊再度交火，美军中央司令部周四（7日）发声明指，美军3艘导弹驱逐舰当天穿越霍尔木兹海峡前往阿曼湾时，遭到伊朗袭击，美军随即反击，摧毁来袭目标，并打击对美军发动攻击的伊朗军事设施。美国总统特朗普随后在其社交平台ruth Social发文表示，这3艘导弹驱逐舰已成功驶出霍尔木兹海峡，重新加入美军的海上封锁行动。特朗普还威胁称，如果伊朗不迅速签署协议，美方将以「更猛烈、更暴力」的方式击溃他们。但特朗普同时强调，美伊停火协议依然有效，美军打击伊朗设施只是「小小警告」。

美强调没军舰遭击中

美军中央司令部指，当特鲁斯顿号（USS Truxtun）、佩拉塔号（USS Rafael Peralta）以及梅森号（USS Mason）通过霍尔木兹海峡时，伊朗部队除发射多枚导弹，并出动无人机和多艘小型快艇，但美方没有任何舰艇或装备被击中。

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特朗普催伊朗尽快签协议。美联社

美军袭击伊朗军事设施。法新社

美军航母「布殊号」。法新社

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人表示，由于美国违反停火协议，袭击伊朗油轮和另一艘进入霍尔木兹海峡的船只，伊朗武装力量周四晚打击了霍尔木兹海峡以东的美国军舰。

伊朗武装部队：报复伊朗油轮遇袭

发言人指美军袭击了一艘从伊朗贾斯克地区沿海驶往霍尔木兹海峡的伊朗油轮，以及另一艘经阿联酋富查伊拉港附近水域进入霍尔木兹海峡的船只。与此同时，美方还与「一些国家合作」，对哈米尔、锡里克和格什姆岛沿岸的平民区发动空袭。

伊朗革命卫队海军指，3艘美军驱逐舰在遭到伊朗反舰弹道导弹、巡航导弹以及无人机打击后受损，迅速撤离霍尔木兹海峡附近海域。

根据美军中央司令部的说法，美军随即反击伊朗设施，当中包括「导弹与无人机发射场所、指挥与管制地点，以及情报、监视和侦察节点」。

中央司令部强调，美方无意升级局势，但已部署并准备好保护美军部队安全。

特朗普催伊朗尽快签协议

特朗普随后在其社交平台Truth Social发文，证实3艘美国驱逐舰在霍尔木兹海峡遭到伊朗袭击。

特朗普称，这3艘军舰没有受损，并已成功驶出霍尔木兹海峡，但伊朗方面「遭受重创」，伊朗用来攻击的众多小型船只、导弹和无人机都被摧毁。他威胁称：「伊朗如不尽快签署协议」，美方将以更猛烈、更暴力的手段击溃他们！」

他又在接受美国媒体采访时称：「停火还在继续，仍然有效，这只是一个小小警告」。

伊朗：经历数小时交火 局势已恢复正常

据伊朗迈赫尔通讯社报道，周五凌晨，以色列和美国对霍尔木兹甘省米纳卜市的一处海军基地发动袭击，目前尚无人员伤亡报告。

报道指，伊朗阿巴斯港附近发生爆炸，在伊朗武装力量与敌方交火过程中，附近码头地区的部分商业设施被击中。

伊朗新闻电视台随后报道，在经历数小时交火后，霍尔木兹海峡沿线伊朗岛屿及沿海城市局势已恢复正常。