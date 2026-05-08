马斯克被爆主动「赠精」 OpenAI女前董事庭上揭为此狂生四孩

美国科技富商马斯克（Elon Musk）控告人工智能巨头OpenAI的索赔案近日于加州法院开审。周三（7日）庭上的焦点落在马斯克4名子女的母亲、OpenAI前董事局成员Shivon Zilis身上。她首度公开披露，马斯克在其任职董事期间主动提出「捐精」，两人最终育有4名子女，此转折亦令她被质疑是马斯克安插在OpenAI的「线人」。

渴望成为人母 马斯克主动建议捐精

现职马斯克旗下Neuralink高层的Zilis在庭上供称，她与马斯克于2016年首次见面，两人约10年前曾有过一段情，但2020年马斯克提出捐精时，双方并非情侣关系。Zilis解释，当时她因健康问题难以受孕，且非常渴望成为母亲，加上马斯克当时积极鼓励身边所有人「多生孩子」，留意到她膝下犹虚，遂主动提出捐精。

Zilis表示，最初计划马斯克毋须参与孩子的生活，且对生父身份「绝对保密」。然而，马斯克其后向传媒公开此事，目前更积极参与4名孩子的生活，双方每周会像家人般聚会数小时。

隐瞒生父身份惹「线人」质疑

由于Zilis在2020年至2023年间担任OpenAI董事，同时又在马斯克旗下的Tesla及Neuralink任职，其双重身份引发法律争议。OpenAI代表律师质疑，马斯克于2018年离开OpenAI后，Zilis利用董事职位向其提供公司情报，扮演「线人」角色。

Zilis承认，基于与马斯克的保密协议，她最初并未向OpenAI行政总裁阿特曼（Sam Altman）披露双胞胎的生父身份，直到2022年得知媒体即将报道才和盘托出。尽管如此，她称阿特曼当时仍表现信任并邀请她留任，直至2023年3月马斯克成立竞争对手xAI后，她才退出董事局。

索偿千亿美元 揭露OpenAI夺权争议

马斯克此次向OpenAI及微软（Microsoft）索偿高达1,500亿美元（约1.17万亿港元），指控阿特曼等人欺骗他投资，将非牟利初衷改为牟利模式。不过，庭上公开的电邮显示，马斯克当年曾积极参与转型讨论，甚至建议将OpenAI并入Tesla作为子公司，以增加控制权。

Zilis的电邮进一步披露，OpenAI创办团队最终拒绝马斯克的条件，主因是坚决反对马斯克「控制」公司的营运。随着这场涉及商业间谍疑云、高额索偿及复杂私生活的官司推进，矽谷两大势力的恩怨情仇亦悉数曝光。