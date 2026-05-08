Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案｜英前王子安德鲁遭恐吓 蒙面汉涉持武器被捕

即时国际
更新时间：02:10 2026-05-08 HKT
发布时间：02:10 2026-05-08 HKT

 

英王查理斯三世胞弟、去年被褫夺王子称号的安德鲁（Andrew Mountbatten-Windsor），周三（6日）傍晚在诺福克郡桑德灵厄姆庄园附近遛狗时，遭一名戴头套男子恐吓及追赶。英国警方周四证实，已逮捕一名涉嫌管有攻击性武器及妨害公共秩序的男子。

遛狗期间遇袭 蒙面男大声叫嚷追赶

事件发生于周三晚上约7时30分。当时安德鲁正在桑德灵厄姆皇家公园附近的公众地方遛狗，一名坐在车内的男子发现他在约50码外，随即下车向其大声叫嚷并步向他。据悉该男子当时戴着头套，行为具恐吓性。

安德鲁在私人保镳陪同下，迅速跑向停泊在附近的座驾并高速驶离，疑犯据报曾试图在后方追赶其车辆。诺福克警方接报到场后，在东部沃尔弗顿村（Wolferton）逮捕该名男子，并搜查其车辆调查是否藏有武器。

搬离皇居后保安存隐忧 警方介入调查

事发地点邻近安德鲁搬离温莎皇家小屋后的新居所。消息指，安德鲁事后情绪受影响，已按要求提供口供。有消息人士认为，此次意外反映安德鲁即使不再拥有皇室头衔，其保安安排仍需重新审视。

安德鲁近年卷入美国富豪爱泼斯坦丑闻，2024年遭英王撤销私人津贴及保安支援，并于去年底迁入对公众开放范围较大的桑德灵厄姆庄园。此外，有报道指他在今年2月曾因涉嫌向爱泼斯坦泄漏政府文件而被捕，但他一直否认所有指控。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
2026-05-06 18:12 HKT
公屋首派险中伏！全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
公屋首派险中伏 全靠房署主任一句点醒 港女三派终获市区高层靓盘 网民：好过中两亿｜Juicy叮
时事热话
10小时前
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
星岛申诉王 | 网上晒老公送Hermès 被指假袋嬲爆反击 名牌店主：市价300万 「配货」才买到
申诉热话
7小时前
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
太极御用填词人因葵逝世终年60岁 兄弟悼念：喺天堂同Gary夹住band先 曾为《红色跑车》等作词
影视圈
5小时前
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证
教育新闻
9小时前
元朗松记烧鹅重开！30年老字号一度结业 进驻金记烧腊旧舖位 曾陷天价粉葛汤争议
元朗松记烧鹅重开！30年老字号一度结业 进驻金记烧腊旧舖位 曾陷天价粉葛汤争议
饮食
11小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
16小时前
六合彩｜头奖一注独中赢1300万 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 头二奖无人中 三奖107.2注中 每注派$4.5万
社会
11小时前
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
因葵离世丨因葵生前曾患情绪病 2023年指周永恒被内地妻家暴 二人因病相知相惜成创作伙伴
影视圈
4小时前
万宁一日快闪限定88折！庆祝母亲节全场劲减 指定门市与官网同步
万宁一日快闪限定88折！庆祝母亲节全场劲减 指定门市与官网同步
生活百科
9小时前