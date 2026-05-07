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伊朗局势｜沙特威胁禁用基地 特朗普「自由计划」36小时即叫停

即时国际
更新时间：16:05 2026-05-07 HKT
发布时间：16:05 2026-05-07 HKT

美国总统特朗普于5月5日突然叫停原定在霍尔木兹海峡进行的「自由计划」(Project Freedom)护航行动。这项行动从宣布到暂停，仅相隔36小时。据美国全国广播公司(NBC)引述两名美国官员报道，背后原因是沙特阿拉伯威胁禁止美军使用其关键空域与军事基地。 

美军保中东ABO权限退让

特朗普上周日（3日）突然在社媒发文宣布启动「自由计划」，令波斯湾盟友感到意外。因为特朗普在公布计划后才与阿曼协调，并于美军开始行动后，才与卡塔尔领导人对话。 而作为回应，沙特阿拉伯通知美方，不会允许美军从利雅德东南面的苏丹王子空军基地(Prince Sultan Airbase)起飞，也拒绝美军飞越沙国领空支援该计划。 

霍尔木兹海峡战云密布。美联社
霍尔木兹海峡战云密布。美联社

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有美国官员透露，就算特朗普与沙特王储兼首相穆罕默德通电话后，仍然未能解决分歧。而为了保全在中东地区的ABO权限，美国亦只能暂停 「自由计划」。更有美国官员补充，由于地理条件的限制，美军必须与中东区内盟友合作，才能使用其领空。该官员指出，在某些情况下，美军几乎没有其他可替代的飞行路线。

ABO(access, basing and overflight)是指美军「进入、驻军与飞越」他国领土的许可。 美军在中东的战机、空中加油机与支援机队，都需要区内盟友批准才能起飞。而沙特阿拉伯与约旦对基地使用至关重要，科威特则对飞越权关键，而阿曼则同时涉及飞越与海军后勤。

 

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