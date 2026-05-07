爱泼斯坦案︱疑似遗书突曝光 「他们查我整月—甚么都没有」

已故美国淫媒富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）让全球无数政经人物被卷这场丑闻风暴。即使爱泼斯坦于2019年8月10日轻生，事件仍未平息。

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美国一名联邦地区法院法官当地时间6日公开一张纸条，据称是爱泼斯坦所写遗书。其中一句话写道：「他们调查了我一个月 什么也没发现！！！」（They investigated me for months — FOUND NOTHING!!!）

已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社

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已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社





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美国传媒指，该纸条没有署名和日期。法官称，爱泼斯坦的前狱友发现这张纸条，并提交给法院。



爱泼斯坦2008年因教唆未成年人卖淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在狱中，被判定为「自杀」，但死因受到质疑。因牵扯欧美政商界等众多名流，爱泼斯坦案引发广泛负面舆论。