Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

爱泼斯坦案︱疑似遗书突曝光 「他们查我整月—甚么都没有」

即时国际
更新时间：13:35 2026-05-07 HKT
发布时间：13:35 2026-05-07 HKT

已故美国淫媒富商爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）让全球无数政经人物被卷这场丑闻风暴。即使爱泼斯坦于2019年8月10日轻生，事件仍未平息。

相关新闻：爱泼斯坦案︱300万页公开文件变「核弹」 一文睇清涉事政商名人

美国一名联邦地区法院法官当地时间6日公开一张纸条，据称是爱泼斯坦所写遗书。其中一句话写道：「他们调查了我一个月  什么也没发现！！！」（They investigated me for months — FOUND NOTHING!!!）

已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社
已故美国淫媒富商爱泼斯坦疑似遗书曝光。路透社



相关新闻：爱泼斯坦案︱自缢后照片首曝光 颈现深色勒痕喉结骨几乎断

美国传媒指，该纸条没有署名和日期。法官称，爱泼斯坦的前狱友发现这张纸条，并提交给法院。

爱泼斯坦2008年因教唆未成年人卖淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在狱中，被判定为「自杀」，但死因受到质疑。因牵扯欧美政商界等众多名流，爱泼斯坦案引发广泛负面舆论。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
20小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
6小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
7小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
22小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
2小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
8小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
23小时前
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
5小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
2026-05-06 11:35 HKT
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
23小时前