汉坦病毒︱邮轮爆疫现人传人毒株已3死 西班牙坚持疫船可泊岛屿

一艘在大西洋航行的邮轮爆发汉坦病毒疫情，造成3人死亡。世界卫生组织和西班牙政府协调让邮轮在西班牙加那利群岛停靠，让所有船员和乘客立刻接受检查和治疗。加那利群岛自治区主席昨日反对让爆发疫情的邮轮停靠，但西班牙政府坚持让邮轮停靠该群岛中的特内里费岛，预计周六抵达。南非卫生部称，在2名乘客（一人已死）身上验出的，是汉坦病毒家族中唯一可人传人的「安第斯病毒株」。昨日船上有3名患者被转运至荷兰。

荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运的「洪迪厄斯号」（MV Hondius），原定从阿根廷驶往西非外海的岛国佛得角，爆发致命汉坦疫情后，目前停泊在佛得角附近海域，这个西非岛国拒绝让这艘邮轮靠港。这艘邮轮上的近150名乘客和船员中，目前发现7宗病例，其中2宗为实验室确诊，5宗为疑似病例。7人中已有3人死亡，包括一对荷兰籍夫妇和一名德国籍乘客，另有患者病情危重。

全副防护装的卫生人员准备登上爆疫情的洪迪厄斯号。美联社

部份游客（右二）撤离爆疫的洪迪厄斯号。美联社

同意「依国际法与人道原则」

西班牙卫生部周二说，应世卫及欧盟要求，西班牙同意「依国际法与人道原则」在加那利群岛接收该邮轮，指佛得角不具备开展相关处置的能力，而加那利群岛是具备条件的最近地点。 声明称，邮轮抵达后，所有船员和乘客将立刻接受检查和治疗。西班牙将对运输车辆实施严格防护措施，以避免与当地居民接触，同时保护医务人员。后续，西班牙还将与世卫和欧洲疾病预防控制中心协调，安排船上人员返回各自国家。

加那利群岛自治区主席克拉维霍昨日称，反对让爆发致命疫情的邮轮停靠该群岛。他接受西班牙人民广播网电台访问时说：「（西班牙卫生部）这项决定并非基于任何技术标准，也没有足够资讯能让公众放心或保障他们的安全。」他说，已要求与总理桑切斯紧急会面，讨论此事。克拉维霍属保守派人民党，该党是桑切斯所属工人社会党的主要反对党。但西班牙政府坚持让邮轮停靠该群岛中的特内里费岛，称周六可抵达。

「洪迪厄斯号」上其中两名患者日前被送往南非就医。南非卫生部长莫措阿莱迪昨日称，这两名患者为一名荷兰籍女性和一名英国籍男性。前者在约翰内斯堡死亡，后者在约翰内斯堡一家医院的深切治疗部治疗，目前病情稳定。检测结果显示，两人感染的是汉坦病毒「家族」中唯一可人际传播的安第斯病毒株。

瑞士联邦公共卫生办公室说，一名感染汉坦病毒的患者正在苏黎世大学医院接受治疗，这名患者此前曾乘坐「洪迪厄斯号」。

群岛主席：没资讯让公众放心

他与妻子4月底从南美旅行归来，在出现 相关症状后前往该医院就诊，随即被隔离。医院检测结果显示，他感染的是安第斯病毒株。安第斯病毒具有人际传播能力，但仅限于通过密切接触传播，比如同床共寝或共享食物。这种病毒株在南美洲传播，而「洪迪厄斯号」3月就是从南美国家阿根廷启航。

汉坦病毒感染在世界上许多地区都有发生，人类通常因接触受感染啮齿动物（如老鼠和田鼠）的尿液、粪便或唾液而感染。汉坦病毒肺部综合症感染者死亡率在35%左右。

船上两名疑似感染汉坦病毒的船员和一名已死亡德国籍乘客的关联人员，昨日被转运至荷兰，由两架专用飞机进行医疗转运。