Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北韩修宪删「祖国统一」等字眼 金正恩正名「国家元首」

即时国际
更新时间：08:26 2026-05-07 HKT
发布时间：08:26 2026-05-07 HKT

北韩新修订宪法内容周三（6日）曝光，引起国际关注。新宪法除了正式易名为《朝鲜民主主义人民共和国宪法》，更首度加入「领土条款」，并全面删除「祖国统一」及「南北同族」等相关表述。

据韩联社及专家分析，新宪法反映了北韩领袖金正恩早前提出的「两国论」。在新增的领土范围规定中，北韩明确定义领域为「北接中国与俄罗斯、南接大韩民国」，并强调绝不容许侵犯其领海及领空。值得留意的是，宪法并未具体划定南北陆地及海上边界线，专家认为此举显示北韩有意避开主权争议，无意主动挑起边境冲突。

金正恩的称谓由原本的「最高领导者」正名为「国家元首」，而原本最高人民会议拥有的「罢免国务委员长」权限亦被删除。路透社
金正恩的称谓由原本的「最高领导者」正名为「国家元首」，而原本最高人民会议拥有的「罢免国务委员长」权限亦被删除。路透社
新宪法反映了北韩领袖金正恩早前提出的「两国论」。路透社
新宪法反映了北韩领袖金正恩早前提出的「两国论」。路透社
新宪法亦反映出北韩经济体制正悄然生变，条文中大量删除「社会主义」字眼，转而将市场原理扩散的现况写入法律。路透社
新宪法亦反映出北韩经济体制正悄然生变，条文中大量删除「社会主义」字眼，转而将市场原理扩散的现况写入法律。路透社

此外，新版宪法大幅提升了金正恩的个人权力。金正恩的称谓由原本的「最高领导者」正名为「国家元首」，而原本最高人民会议拥有的「罢免国务委员长」权限亦被删除。宪法更首度明文规定国务委员长拥有核武使用权，进一步巩固其统治地位。

在对南韩关系方面，虽然金正恩早前曾预告将南韩定性为「第一敌对国」，但新宪法并未出现「敌对」或「交战国」等激进字眼，反而删除了「帝国主义侵略者」等充满敌意的传统表述。首尔大学教授李贞澈认为，宪法中未见敌对界定，反而可能为两韩未来走向「和平共处」提供制度性的空间。

另一方面，新宪法亦反映出北韩经济体制正悄然生变。条文中大量删除「社会主义」字眼，转而将市场原理扩散的现况写入法律，显示平壤正试图建立与国际接轨的宪法结构。同时，宪法序文亦删除了过往对前代领导人功绩的长篇描述，全面转向以金正恩为中心的国家行政体系。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
14小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
15小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
2小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
17小时前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
17小时前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
14小时前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
12小时前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
21小时前
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
17小时前
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差异「一眼看出分别！」 1特征惹网民热议：地铁闸门是「检测器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT