北韩修宪删「祖国统一」等字眼 金正恩正名「国家元首」

北韩新修订宪法内容周三（6日）曝光，引起国际关注。新宪法除了正式易名为《朝鲜民主主义人民共和国宪法》，更首度加入「领土条款」，并全面删除「祖国统一」及「南北同族」等相关表述。

据韩联社及专家分析，新宪法反映了北韩领袖金正恩早前提出的「两国论」。在新增的领土范围规定中，北韩明确定义领域为「北接中国与俄罗斯、南接大韩民国」，并强调绝不容许侵犯其领海及领空。值得留意的是，宪法并未具体划定南北陆地及海上边界线，专家认为此举显示北韩有意避开主权争议，无意主动挑起边境冲突。

金正恩的称谓由原本的「最高领导者」正名为「国家元首」，而原本最高人民会议拥有的「罢免国务委员长」权限亦被删除。路透社

新宪法反映了北韩领袖金正恩早前提出的「两国论」。路透社

新宪法亦反映出北韩经济体制正悄然生变，条文中大量删除「社会主义」字眼，转而将市场原理扩散的现况写入法律。路透社

此外，新版宪法大幅提升了金正恩的个人权力。金正恩的称谓由原本的「最高领导者」正名为「国家元首」，而原本最高人民会议拥有的「罢免国务委员长」权限亦被删除。宪法更首度明文规定国务委员长拥有核武使用权，进一步巩固其统治地位。

在对南韩关系方面，虽然金正恩早前曾预告将南韩定性为「第一敌对国」，但新宪法并未出现「敌对」或「交战国」等激进字眼，反而删除了「帝国主义侵略者」等充满敌意的传统表述。首尔大学教授李贞澈认为，宪法中未见敌对界定，反而可能为两韩未来走向「和平共处」提供制度性的空间。

另一方面，新宪法亦反映出北韩经济体制正悄然生变。条文中大量删除「社会主义」字眼，转而将市场原理扩散的现况写入法律，显示平壤正试图建立与国际接轨的宪法结构。同时，宪法序文亦删除了过往对前代领导人功绩的长篇描述，全面转向以金正恩为中心的国家行政体系。