日本长野县3尸伦常惨剧 少年满头血报案遭家暴  警揭母弟妹陈尸寓所

日本长野县发生震惊全国的伦常惨剧。人口仅约5,800人的阿智村，于本月5日凌晨揭发一宗三尸命案。一名十多岁少年头破血流奔向派出所报警求助，声称遭母亲施暴，警员接报赶抵现场破门而入，惊见少年的母亲及其弟妹三人已明显死亡，倒卧血泊之中。

据日媒报道，涉事家庭有一对夫妇及三名子女。5日凌晨约3时，家中的长子负伤奔抵距离寓所约500米的派出所。当时他头部疑似被钝器击伤，鲜血直流，向警员表示母亲性情大变并对其施暴。少年随即被送院治理，所幸并无生命危险。

警方随后赶往该住宅调查，初期在屋外呼叫无人应门，现场一片死寂。及至早上8时许，警员进屋搜查，骇然发现50岁的母亲、13岁长女及10岁幼子已陈尸屋内。据悉，40多岁的父亲当时因事外出不在家，而少年因跑往惊局报案而避过一劫。

现场消息指，由于寓所并无外人闯入痕迹，警方初步怀疑妇人杀害两名年幼子女后自杀，惟详细死因及犯案动机仍有待进一步验尸及调查厘清。

惨剧传出后，附近邻里均感震惊与难以置信。有邻居透露，该家庭平时予人印象融洽，经常见到夫妇二人带孩子到公园玩耍，平日亦未闻该户人家有财政或感情纷争，不理解何以发生如此悲剧。警方目前正将案件列作杀害及自杀案处理。

阿智村被喻为拥有日本最美星空，而案案地点就在当地温泉旅馆的附近。