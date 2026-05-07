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有片｜印尼巴士与油罐车相撞陷火海  16人遇难4重伤

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更新时间：05:21 2026-05-07 HKT
发布时间：05:21 2026-05-07 HKT

印尼南苏门答腊省发生惨烈车祸。一辆载满乘客的长途巴士，今日（6日）中午行经北穆西拉瓦斯县时，疑因爆胎失控冲向对面线，与一辆油罐车正面迎头相撞。由于油罐车装载大量柴油，两车相撞后随即引发猛烈爆炸，现场陷入一片火海。当地官员证实，事故已造成16人死亡，另有4人受伤送院，其中3人伤势极为危重。

两车相撞后火势一发不可收拾，从网上流传的片段可见，车体完全被烈燄吞噬，烧成灰烬，浓浓黑烟如黑色布幕直卷半空。当地防灾署官员哈斯比（Hasbi Hasidqi）透露，死者包括巴士上的14名乘客，以及油罐车上2名工作人员。据悉，火警发生时火势蔓延速度极快，多数死者因受困车厢，根本无从逃生。

救难单位指出，目前4名生还者正在医院接受急救，当中3人全身大面积烧烫伤，仍未脱离危险期。警方正进一步清查死者身份，并就事故确切原因展开调查。

印尼交通意外频生，基础建设老旧及车辆维护不足一直为人诟病。事实上，当地近期已发生多宗重大交通惨剧，包括今年4月西爪哇省发生火车追撞，导致16人丧命；随后中爪哇省亦有火车撞击轿车意外夺走4命。尽管当局多次承诺改善交通安全，惟设备落后及违规驾驶问题依然严重。
 

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