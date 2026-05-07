孟买男子遭开山刀插头 医院淡定滑手机画面疯传

印度孟买发生一宗骇人听闻的暴力事件。一名27岁男子于街头遇袭后，头部被开山刀直插深处，但他不仅意识清醒，更在医院候诊时神情自若地低头滑手机，有关离奇画面在网上疯传，引发热议。

炸鸡店外遭伏击 凶器直插颅骨三厘米

事发于当地时间本月2日晚上约10时半，27岁男子帕瓦尔（Rohit Pawar）在曼克胡德（Mankhurd）一间炸鸡店附近，疑因早前与人结怨，遭三名青少年伏击。 混乱中，其中一人持开山刀猛砍向帕瓦尔左侧头部，导致刀刃深深卡在颅骨内，另外两人则对其拳打脚踢。 帕瓦尔遇袭后清醒，由友人以电单车紧急送往医院抢救。

避开大脑关键区 行动机能完全正常

锡安医院神经外科主任迪奥拉（Batuk Diyora）指出，帕瓦尔能够生还堪称奇迹。 虽然开山刀已穿透皮肤、肌肉、颅骨及脑膜，插入头部超过三公分，但刀刃切入的轨迹精准地避开了所有大脑关键区域，因此其语言及行动机能完全正常，甚至能如常滑手机及交谈。 帕瓦尔目前已完成手术并脱离性命危险。

治安转差惹关注 家属质疑院方延误

网上影像显示，帕瓦尔头顶巨刀在医院走动的淡定表现，与周遭惊慌失措的民众形成强烈对比。 虽然帕瓦尔保住性命，但其家属控诉医院候诊时间过长，质疑院方未有即时处理伤口。

此事件同时引起当地对治安恶化的忧虑，孟买近期频传持刀寻仇案件，暴力事件有增加趋势。 警方表示，涉案的三名疑犯目前已全数落网，正进一步调查案发经过。