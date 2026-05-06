大西洋邮轮爆汉他病毒确诊个案增至3宗 瑞士男子曾登船后回国

在大西洋航行的邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）爆发汉他病毒（Hantavirus）疫情。最新消息指，已增至3宗确诊，另有五宗怀疑个案。

英国广播电台（BBC）报道，世界卫生组织（WHO）已确认「洪迪厄斯号」第三宗汉他病毒病例，患者是一名瑞士男子，他曾乘坐该船，之后返回瑞士。

相关新闻：大西洋邮轮爆汉他病毒感染 3死1危殆 世衞介入调查

世界卫生组织表示，该名乘客「回复了船舶营运商发给乘客的关于此次健康事件的电子邮件，并前往瑞士苏黎世的一家医院就诊，目前正在接受治疗」。

截至5月6日，事件共有8宗病例，当中包括3宗确诊个案，其余5宗为疑似病例。

世界卫生组织又指出，邮轮「洪迪厄斯号」正于大西洋岛国佛得角（Cape Verde）进行紧急疏散行动，当中包括两名患病的船员及另一名相关人员。三人的情况目前保持稳定，其中一人甚至未出现任何症状。

相关新闻：爆汉他病毒邮轮遭多国拒靠岸 西班牙同意靠岸 染疫人员转至荷兰治疗

邮轮「洪迪厄斯号」的荷兰营运商「Oceanwide Expeditions」于本周二表示，两名病重的船员（分别为英国籍及荷兰籍）以及一名乘客将会被接离邮轮，随后由专机送回荷兰。营运商昨日续指，在完成疏散行动后，邮轮计划前往西班牙加那利群岛（Canary Islands）的拉斯帕尔马斯或特内里费岛，预计航程需时约三天。