墨西哥警靠修图过度照寻失踪女子 亲友：几乎认不出

网民在社交媒体分享的照片，往往会先修图才上传。早前，墨西哥发生一宗失踪人口事件，当地警方发布的寻人照片因过度修图，与其真实样貌差异甚大，不仅阻碍搜索行动，更成为网民热烈讨论的焦点。



外媒《ODDITYCENTRAL》报道，30岁女子葛蕾西亚（Grecia Guadalupe Orantes Mendoza）于4月12日失踪。家属报案后，警方展开搜索，并截取该女子在社交媒体上的照片以制作寻人海报。

警取社交媒体照制海报

惟相关照片经过多重修图，与女子本人的真实容貌大相径庭，连熟识的亲友亦坦言「几乎认不出来」。不少网民质疑，照片无助寻找当事人。相关部门亦承认，照片上的巨大落差确实为搜索过程带来严重阻碍。



警员最终于一处公路上寻回葛蕾西亚。该女子平安获救后，于警署内接受警方保护，惟当局并未就其失踪及寻获的具体过程作进一步交代。



有专家指出，现时许多失踪人口的资料均依赖社交媒体照片，不过现代人习惯使用滤镜或人工智能（AI）修图，导致影像严重失真，继而降低了辨识及搜索的效率。因此认为应优先采用未经修饰的照片，或由家属提供最贴近当事人真实样貌的影像，以提高寻获机率。