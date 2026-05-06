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新加坡出狠招整治校园霸凌 严重者可判打藤三下

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更新时间：14:30 2026-05-06 HKT
发布时间：14:30 2026-05-06 HKT

新加坡为应对校园霸凌问题，早前推出严厉新规，容许校方对行为严重的学生处以最多三下鞭打（俗称「打藤」）的惩罚。教育部长李智升周三（6日）在国会接受质询时强调，此举仅属「最后手段」，并会设有严格执行程序。

仅男学生适用

综合法新社及《联合早报》报道，李智升向国会解释，校方只有在所有其他纪律措施均告无效后，才会考虑施以鞭打，且必须获校长批准，并由授权教师执行。他又指，根据新加坡法律，体罚不适用于女性，故此项惩罚仅限于男学生。惩罚过后，校方亦会为学生提供辅导，协助其反省改过。

相关新闻：捡尸性侵女大生 日男被新加坡判鞭刑20下关17年半

人权组织批体罚过时 世卫指无益

然而，该项政策引起人权组织的批评。有团体一直指责新加坡的司法及校园体系中，仍然存在体罚。世界卫生组织（WHO）去年的报告亦曾指出，「有压倒性的科学证据」显示，对儿童进行体罚不仅带来多重伤害风险，且「毫无益处」。

为应对霸凌问题，新加坡教育部已要求所有学校，最迟在今年底前制定各自的反霸凌政策，并将于明年起设立网上平台，方便学生及家长举报相关事件。

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