京都男童弃尸案｜继父承认公厕掐死继子 警今控谋杀

轰动全日本的京都11岁男童被杀弃尸案有惊人进展。被捕的37岁继父安达优季，在警方连日盘问下，终于和盘托出杀人经过，承认自己是在一个公厕内，因发生口角而一时冲动将继子活活掐死。京都府警方预计将于今日（6日）以谋杀罪名将其再度拘捕。

讹称上学实则带往公厕行凶

据日本放送协会（NHK）及《每日放送》等媒体报道，疑犯安达优季向警方供称，在3月23日早上，他驾车载11岁继子安达结希，讹称送他上学。然而，车辆驶至小学后并未停下，反而转往一个公厕。安达优季称，两人在公厕内发生口角争执，他在「极度愤怒」的情况下，出手掐住继子的颈部，导致其窒息死亡。

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自导自演报案寻人 曾多次移尸

案情指，安达优季在行凶后，竟自导自演，向警方报案称继子失踪，企图误导警方及公众，将案件塑造成一宗失踪案。

然而，警方经过大量人力调查后，最终于上月13日在南丹市一处山林中发现安达结希的遗体。安达优季其后于4月16日因涉嫌非法处理尸体罪被捕，并坦承是他弃置尸体。警方更查出，在3月23日至4月13日期间，为躲避警方追查，他曾多次转移尸体。

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京都府警方表示，根据安达优季最新的供词及鉴识结果，判断其杀人动机明确，预计今日会对他追加杀人嫌疑，再次将其逮捕。至于其犯案的确切动机，是否有预谋犯案，仍有待进一步调查。

