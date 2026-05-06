高市早苗澳洲「下跪」 内媒狠批：对白人卑躬屈膝 拒向亚洲死难者忏悔

日本首相高市早苗日前访问澳洲时，在战争纪念馆向无名战士墓下跪献花，引发中国媒体猛烈抨击。评论文章直斥，高市此举并非真心反省，而是充满「精准算计」的政治秀，旨在向西方世界递交「投名状」，为日本军事正常化铺路，并狠批其「膝盖的朝向，暴露了内心的算计」。

惹怒亚洲受害国

内地具官方背景的知名微信公众号《牛弹琴》今日（6日）发表措辞严厉的评论，指高市早苗这「惊天一跪」，看在曾饱受日本侵略之苦的中国、南韩等亚洲国家眼中，「心头翻涌的不是感慨，更多是气愤」。

文章质疑，日本领导层对二战罪行心知肚明，每次面对西方国家时总是「表现得格外谦卑」，却拒绝向中、韩等亚洲受害国正式道歉，更遑论下跪反省。评论讽刺道，澳洲并非二战主战场，高市却选择在一个「白人国家的无名战士墓前，丝滑地跪下」，而非前往南京，在三十万死难者的英灵前双膝落地。

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献「投名状」为军事正常化铺路

该篇评论文章分析，高市此举绝非个人一时冲动，而是经过精心设计的外交语言。文章认为，这一跪并非反省战争，而是向西方世界展现日本的姿态，寻求支持其「军事正常化」的野心。「这哪里是反省？这不过是另一种形式的投名状。」

文章进一步指出，高市访问澳洲达成的多项协议，包括聚焦稀土等关键矿产、能源安全及军事合作，并推动「自由开放的印太」等框架，其「志同道合」的伙伴明显不包括中国。

与「勃兰特之跪」有天壤之别

《牛弹琴》将高市的行为与1970年时任西德总理勃兰特在华沙犹太人纪念碑前的「惊天一跪」作比较，认为两者有「天壤之别」。评论称：「真正的忏悔不需要观众，作秀却总挑最亮的舞台。」勃兰特一跪赢得了世界的尊重与和解，但高市的「双标」戏码，只会换来亚洲邻国的愤怒与警惕。

文章最后总结，日本领导人「不是不能跪，而是要看对象跪」，这种选择性记忆与虚伪态度，透露出其对西方世界的崇拜及对周边国家的蔑视，并敦促日本应认真补上历史与道义这一课。

