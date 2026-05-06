爆汉他病毒邮轮遭多国拒靠岸 西班牙同意靠岸 染疫人员转至荷兰治疗

一艘正在大西洋航行的邮轮爆发汉他病毒（Hantavirus）疫情，世界卫生组织（WHO）证实，船上至今录得2宗确诊及5宗疑似病例，其中3人死亡、1人情况危殆。涉事邮轮一度遭多国拒绝靠岸，西班牙最新宣布，将基于「国际法及人道原则」邮轮停靠加那利群岛（Canary Islands）。

荷德旅客染病亡 不排除人传人

涉事邮轮为荷兰旅游公司Oceanwide Expeditions营运的「洪迪厄斯号」（MV Hondius），船上目前仍有近150人。死者包括一对荷兰夫妇及一名德国公民；另一名情况危殆的英国男子已送往南非接受治疗。船上仍有两名出现病征乘客，有关部门正安排撤离。

这艘邮轮3月从南美洲阿根廷出发，行程主打南极自然探险。法新社

这艘邮轮原欲在佛得角靠岸，但遭当局以防疫为由拒绝。美联社

仓鼠科和叶耳鼠等白足鼠属带有汉他病毒，通常在尿液和粪便找到。

世卫组织流行病学家范克尔克霍夫证实，船上迄今有2宗确诊及5宗疑似病例。法新社

世卫流行病学家范克尔克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，由于病例之间曾有非常密切接触，现阶段未能排除人传人的可能性，因此暂以较高警戒处理。不过世卫强调，船上未发现鼠踪，而汉他病毒对公众整体风险仍属较低，暂无需要实施旅游限制。

「洪迪厄斯号」于3月20日由阿根廷出发，原定5月4日抵达佛得角（Cape Verde）结束航程，但佛得角当局早前以安全理由拒绝邮轮靠岸。

西班牙卫生部周二晚发声明确认，将允许邮轮驶往加那利群岛，并指当地医疗团队会为所有乘客及船员进行检查，其后安排各人返回所属国家。声明表示：「世界卫生组织已说明，佛得角无法执行相关医疗接收行动，而加那利群岛是最近且具备相关能力的地点。西班牙在道德及法律上都有责任协助这些人士，当中亦包括多名西班牙公民。」

「洪迪厄斯号」邮轮营运方「泛海探险」公司5日确认，船上两名疑似感染汉坦病毒的船员和一名已过世德国乘客的关联人员将转运至荷兰。「泛海探险」公司在声明中说，这三人将由两架正在飞往佛得角的专用飞机进行医疗转运，尚无确切的转运时间表。待三人安全离船并启程前往荷兰后，邮轮计划驶向西班牙加那利群岛，公司正与相关部门就具体方案进行磋商。