普立兹｜华裔作家李翊云获回忆录奖 书写两度丧子之痛与悲伤共存

华裔作家李翊云（Yiyun Li）周一凭回忆录《自然万物只是生长》（Things in Nature Merely Grow）获得今届普立兹奖回忆录／自传奖。该书于去年5月出版，记录她两名儿子先后自杀的经历，以冷静而克制的笔触直面丧子之痛，被评为近年最具震撼力的生命书写之一。



综合美联社及其它媒体报道，评审指出，作品以诚实且节制的语言，探讨死亡、记忆与悲伤，展现作者在极端痛苦中仍试图理解世界的能力。李翊云原以小说闻名，此次转向非虚构创作，获得文坛高度肯定。

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2024年2月，李翊云在新泽西州普林斯顿家中接获警方通知，得知19岁次子詹姆斯在校园附近被火车撞死。2017年，其长子文森特亦以相同方式结束生命，年仅16岁。李翊云两度丧子后，形容自己「仿佛困在一个没有光的深渊」。

她在书中坦言，语言无法完全承载悲痛，但仍必须依靠文字，将思绪与现实连结。「言语或许乏力，但它们的阴影，有时能抵达无法言说之处。」

李翊云普立兹奖回忆录奖得奖作品《自然万物只是生长》（Things in Nature Merely Grow）。IG@fsgbooks

两优材生儿子先后堕轨

这部得奖回忆录并非传统意义上的疗愈叙事。李翊云说明，她不寻求走出悲伤，也不认为痛苦需要被消除，「思念孩子的痛苦会永远存在，我不想减轻它」。

在儿子离世后，她很快重返教学与写作，维持日常节奏。她表示，外界对「悲伤母亲应有模样」的期待，并不适用于她的人生选择。

在家中花园，她持续种植花草，照料植物与动物，维持生活秩序。这种平静与内敛，与其文字中深沉的情感形成对比，也成为她面对创伤的一种方式。

李翊云多部作品广受好评。 美联社

修生物、免疫学转战文坛

李翊云1972年生于北京，毕业于北京大学生物系，后赴爱荷华大学攻读免疫学，期间接触写作后转向文学创作，进入著名的爱荷华作家工作坊，并于2005年获艺术硕士学位。

李翊云早期以英文短篇小说崭露头角，作品曾刊于《纽约客》与《巴黎评论》。2005年出版的《千年敬祈》广受好评，并被改编为电影。2012年，她曾历经严重抑郁与自杀未遂，之后转向回忆录写作。