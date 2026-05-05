Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

普立兹｜华裔作家李翊云获回忆录奖 书写两度丧子之痛与悲伤共存

即时国际
更新时间：22:50 2026-05-05 HKT
发布时间：22:50 2026-05-05 HKT

华裔作家李翊云（Yiyun Li）周一凭回忆录《自然万物只是生长》（Things in Nature Merely Grow）获得今届普立兹奖回忆录／自传奖。该书于去年5月出版，记录她两名儿子先后自杀的经历，以冷静而克制的笔触直面丧子之痛，被评为近年最具震撼力的生命书写之一。

综合美联社及其它媒体报道，评审指出，作品以诚实且节制的语言，探讨死亡、记忆与悲伤，展现作者在极端痛苦中仍试图理解世界的能力。李翊云原以小说闻名，此次转向非虚构创作，获得文坛高度肯定。

相关新闻：美华裔名校资优生兄弟相继堕轨亡  女作家李翊云7年内两度丧子

2024年2月，李翊云在新泽西州普林斯顿家中接获警方通知，得知19岁次子詹姆斯在校园附近被火车撞死。2017年，其长子文森特亦以相同方式结束生命，年仅16岁。李翊云两度丧子后，形容自己「仿佛困在一个没有光的深渊」。

她在书中坦言，语言无法完全承载悲痛，但仍必须依靠文字，将思绪与现实连结。「言语或许乏力，但它们的阴影，有时能抵达无法言说之处。」

李翊云普立兹奖回忆录奖得奖作品《自然万物只是生长》（Things in Nature Merely Grow）。IG@fsgbooks
李翊云普立兹奖回忆录奖得奖作品《自然万物只是生长》（Things in Nature Merely Grow）。IG@fsgbooks

两优材生儿子先后堕轨

这部得奖回忆录并非传统意义上的疗愈叙事。李翊云说明，她不寻求走出悲伤，也不认为痛苦需要被消除，「思念孩子的痛苦会永远存在，我不想减轻它」。

在儿子离世后，她很快重返教学与写作，维持日常节奏。她表示，外界对「悲伤母亲应有模样」的期待，并不适用于她的人生选择。

在家中花园，她持续种植花草，照料植物与动物，维持生活秩序。这种平静与内敛，与其文字中深沉的情感形成对比，也成为她面对创伤的一种方式。

李翊云多部作品广受好评。 美联社
李翊云多部作品广受好评。 美联社

修生物、免疫学转战文坛

李翊云1972年生于北京，毕业于北京大学生物系，后赴爱荷华大学攻读免疫学，期间接触写作后转向文学创作，进入著名的爱荷华作家工作坊，并于2005年获艺术硕士学位。

李翊云早期以英文短篇小说崭露头角，作品曾刊于《纽约客》与《巴黎评论》。2005年出版的《千年敬祈》广受好评，并被改编为电影。2012年，她曾历经严重抑郁与自杀未遂，之后转向回忆录写作。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
飞驒山脉2港男被困｜日媒指两人均被救起 22岁居日男惜已死亡
01:06
飞驒山脉2港男被困｜22岁居日男死亡 30岁男清醒获救 料往上高地途中遇险
突发
4小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
6小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
6小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
12小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
6小时前
01:42
五一黄金周︱内地客访麦理浩径疑拆路牌打卡？小红书发帖：这才是我要的游客照 事主有回应
社会
12小时前
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
11小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
15小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
11小时前
结业潮｜北角新港宴会厅结业 20多名员工受影响 被拖欠1至2个月工资
社会
11小时前