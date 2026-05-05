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2027伦敦马拉松｜130万人报名创纪录 主办方考虑分2天举行

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更新时间：20:08 2026-05-05 HKT
发布时间：20:08 2026-05-05 HKT

2027伦敦马拉松上周接受报名，合共收到近134万人报名抽签，打破去年约113万人的记录，今年有超过100万名报名者来自英国，男女报名人数几乎持平。主办单位表示，正在研究赛事能否分2天举行。

2026伦敦马拉松共有59,830名选手完赛，创下纪录，也是全球规模最大的年度单日筹款活动。

伦敦马拉松跑手穿越偸敦塔桥。 美联社
伦敦马拉松跑手穿越偸敦塔桥。 美联社

伦敦马拉松赛主席布拉舍表示：「如此惊人的申请人数巩固了伦敦马拉松作为全球最热门马拉松的地位，没有任何其他赛事能与之媲美。我们的使命是激励各个年龄段、各种能力的人们积极参与运动。」

抽签结果将于7月初公布，参赛名额将透过随机抽签分配。

2026伦敦马拉松逾110万人报名，近6万名选手完成赛事。 美联社
2026伦敦马拉松逾110万人报名，近6万名选手完成赛事。 美联社

布拉舍早前曾表示，正在探讨2027年伦敦马拉松能否分2天举行，例如女子精英组、凭借以往马拉松成绩获得参赛资格的女子选手以及轮椅组比赛安排在同一天进行；马子组比赛安排在另一天，大众组则横跨2天。

布拉舍周二接受BBC Breakfast 节目采访时表示，希望能在今年5月底前确认此事。他说：「只是单一年的安排。我们一直在与众多利益相关者进行沟通，而且已经沟通了很长时间。」

2026伦敦马拉松逾110万人报名，近6万名选手完成赛事。 美联社
2026伦敦马拉松逾110万人报名，近6万名选手完成赛事。 美联社

由于当地从未试过在周六举办马拉松赛事，许多措施需要商讨，以免影响人们的生活。

这项活动将带来惊人的收益。布拉舍说：「这两天的活动将带来超过4亿英镑（逾42亿港元）的经济和社会效益，我们相信还能为慈善机构筹集超过1.5亿英镑（近15.9亿港元）的善款。」

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