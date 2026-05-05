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芬兰空军学员「空中画雕」引众怒 军方严厉谴责兼处分

即时国际
更新时间：15:15 2026-05-05 HKT
发布时间：15:15 2026-05-05 HKT

芬兰空军近日发生离谱事件，一批飞行员学员进行训练事，竟利用飞行路线在空中「绘制」巨型生殖器的形状，引发芬兰舆论挞戈，令军方蒙羞。

事发于4月13日。当时空军后备军官训练团的学员，正在的大城于韦斯屈莱（Jyväskylä）一带进行例行训练演习。然而，演习期间至少有4架飞机偏离了预设的训练航线，以飞行轨迹在空中绘制不雅的「生殖器形状」。这些令人震惊的画面被航班追踪网站Flightradar24即时捕捉，并迅速在社交媒体上广为流传，引发轩然大波。

Flightradar24 捕捉到芬兰空军在空中画不雅图案。 Flightradar24
Flightradar24 捕捉到芬兰空军在空中画不雅图案。 Flightradar24

Flightradar24 是一个即时航班追踪服务平台，能透过 ADS-B 信号捕捉并显示全球大多数飞机的动态。芬兰军方知悉此事后，除了严厉谴责有关行为，也对涉事飞行员进行处分，相关内部调查积极进行中。

芬兰空军强调，学员这次「空中恶作剧」并未对常规民航航线的安全运行造成任何影响，但这场「空中艺术展」显然让军方颜面无光。

事实上，这类「中二病」的屁孩行为不只发生在芬兰，2017年美国海军一架EA-18G「咆哮者」电战机的机组人员，也曾在华盛顿中部地区画出类似的不雅图案，该飞行员还曾自豪地表示「这很酷」，遭美军发出警告信。2022年，美国空军另一名飞行员在赛普勒斯与黎巴嫩之间的水域也画出类似图案，军方对此的解释则是「意外」。

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