涉汉坦病毒邮轮证实7人发病 3死1危殆2人待紧急送院 佛得角禁乘客下船

载有149人的极地观光邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）爆发汉坦病毒（hantavirus）疫情，发病人数增至7人，当中3人死亡，另有2人待紧急送院。现时仍有逾140人受困船上，后续有望在西班牙岛屿靠岸撤离。世衞组织证实，迄今有2宗确诊及5宗疑似病例。荷兰当局正准备医疗撤离行动，计划将病人转移至医疗机构。

「洪迪厄斯号」隶属荷兰泛海探险公司（Oceanwide Expeditions），有3人染病死亡，分别为一对荷兰夫妇及一名德国人。

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船上乘客及船员共149人、涵盖23个国籍。路透社

这艘邮轮3月从南美洲阿根廷出发，行程主打南极自然探险。法新社

这艘邮轮原欲在佛得角靠岸，但遭当局以防疫为由拒绝。美联社

世卫组织流行病学家范克尔克霍夫证实，船上迄今有2宗确诊及5宗疑似病例。法新社

船上149人来自23国

泛海探险公司指出，目前该邮轮停泊在佛得角海岸附近，有140多人受困船上。在出现症状的患者当中，有1名英国乘客正在南非约翰内斯堡深切治疗部病房留医，另有2名船员仍在船上，待紧急送院。

这艘邮轮原欲停靠佛得角（Cape Verde），但遭当局以防疫为由拒绝，并禁止乘客下船。佛得卫生部周一表示，针对船上部分人员请求派遣医疗专机，正待荷兰与英国政府核准。

荷兰拟进行医疗撤离

世衞组织证实，这艘邮轮上共有2例实验室确诊及5宗疑似病例，其中包括3宗死亡病例、1例危重症患者和3例轻症患者。协助处理今次疫情的荷兰国家公共卫生与环境研究所（RIVM）则表示，1名出现症状的患者已确诊汉坦病毒；知情人士透露，荷兰女性死者也确诊。

有望西班牙岛屿靠岸下船

泛海探险公司发言人表示，为防疫情扩散，已指示所有乘客留在舱房内，尽管汉坦病毒人传人情况罕见，但潜伏期仍可能长达数周，有部分感染者可能尚未出现症状，目前正研究能否在西班牙大加那利岛拉斯帕尔马斯市（Las Palmas）和特内里费岛（Tenerife）让乘客接受筛检后下船。

据泛海探险公司资料，这艘邮轮3月从南美洲阿根廷出发，行程主打南极自然探险，船上乘客及船员共149人、涵盖23个国籍，主要包括英国、西班牙及美国乘客，以及菲律宾的船员。

通常由鼠类传播 疫情源头仍不明

荷兰国家公共卫生与环境研究所发言人指出，目前疫情源头仍不明，「可以想像例如船上的老鼠将病毒传给了乘客。但另一种可能性是，在南美洲停留期间，人员透过老鼠等媒介受到感染，继而发病」。

汉坦病毒主要透过吸入含有鼠类分泌物或排泄物的空气微粒传播感染，人与人之间的传播极为罕见。