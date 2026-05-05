巴西小型机撞3层高楼房 酿3死2伤

巴西米纳斯吉拉斯州发生小型飞机撞民居事件，一架小型单引擎飞机在该州首府贝洛奥里藏特市突然失控，撞落一栋住宅楼宇，造成3人死亡，2人受伤。

居民无恙 避过大难

事发于当地时间周一中午12时16分左右，涉事小型机上共有5人，正副机师当场身亡，一名乘客送院复伤重不治，其余2名乘客受重伤。

当地消防部门指，飞机最终在楼下停车场坠毁。由于楼宇被飞机撞击的位置是楼梯间，当时没有人经过，因此没有居民伤亡，被撞楼宇结构并无明显倒塌风险。但出于安全考虑，楼内居民已被疏散。

机师及时闪避高楼 免酿巨灾

巴西环球电视台（TV Globo）直升机当时在附近，拍摄到飞机失事前的最后画面。画面显示，飞机快速失去高度，向左转闪避较高楼房后，撞上这栋3层楼建筑，坠落在停车场。

消防员说，如果飞机撞到建筑物侧面，可能会直接冲进有人居住的楼层。

起飞仅数分钟坠落

该飞机从距离市中心约8公里的潘普利亚机场起飞，目的地是圣保罗，机上乘客均为一家科技公司合伙人。飞机起飞仅数分钟便坠落，机场表示，机师曾向机场塔台报告起飞时遇到困难。

根据巴西国家民航局的记录，这架飞机是1979年制造的EMB-721C型飞机，除机师外最多可搭载5名乘客。