马斯克收购Twitter涉违规 允付1172万元罚款 创SEC同类案新高

全球首富马斯克（Elon Musk）周一（4日）同意支付150万美元（约1172万港元），以终结美国证券交易委员会（SEC）所提出的民事诉讼。该诉讼指控马斯克在2022年以440亿美元（3437亿港元）收购Twitter（X平台前身）前，不断增持Twitter股份，却延迟申报对Twitter的持股量。

知情人士指，马斯克这次民事罚款金额创美国证监会史上同类违规案件新高。

马斯克收购Twitter涉违规。路透社

马斯克这次民事罚款金额创美国证监会史上同类违规案件新高。法新社

马斯克同意付罚款，但拒认错。法新社

法律界：具杀鸡儆猴效果

纽约一名律师事务所合伙人则认为，对于全球首富马斯克来说，这只是小数目，但可能具有杀鸡儆猴的效果，这向市场传达一个讯息，即规范适用于所有人，即使是马斯克也不例外。截至今年3月，马斯克身家达8390亿美元（约6.55万亿港元）。

根据协议，马斯克名下信托将支付150万美元罚款，这项协议提交华盛顿联邦法院，仍待法官批准。

延迟申报对Twitter持股量

此案起因于马斯克在2022年以440亿美元收购Twitter前不断增持股份，却未依规定及时通知主管机关。根据证监会规定，投资者若持股超过5%必须在10天内申报。

证监会指控马斯克延迟11天才申报，得以持续以低价买入股份，估计因此为自己省下约1.5亿美元（11.72亿港元），其他在不知情情况下卖出股票的股东，则因此蒙受损失。

同意支付罚款 拒认错

马斯克名下信托仅同意支付150万美元罚款，并承诺不再违反同一规定，但未承认马斯克有任何过错。

马斯克律师斯皮罗（Alex Spiro）将这个结果形容为一种「平反」，称他的当事人「已完全摆脱推特收购案中报表迟交相关所有问题」。

斯皮罗强调，信托机构因一份文件迟交而同意支付小额罚款，与美国政府达成的协议并非和解，「因为他没有做错任何事」。