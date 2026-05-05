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伊朗局势︱美国展开「自由计划」 航运界困惑官员忧战事再起

即时国际
更新时间：10:14 2026-05-05 HKT
发布时间：10:14 2026-05-05 HKT

美国展开「自由计划」，意在引导霍尔木兹海峡周围的商船脱困。但一些航运界人士对此感到困惑，称需要更具体的细节。周一首天霍峡的船舶流量并无明显增加的迹象。美国部分官员则担心疏导霍峡的计划会引致战事再起。

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综合目前所得讯息，「自由计划」可能会以讯息引导、交通协调、外围军事威慑相结合的方式推进，而非军舰武装护航。但欧洲外交圈与一些船东们认为，没有军舰护航，仅靠协调机制不大可能显著改变海峡局势。

数名船东及航运公司管理者称，他们需要更具体的细节。雅典航运公司GasLog的营运总监卡拉萨尼斯说：「这个倡议堪称相当模糊。因为若由西方军舰引导，反更容易被伊朗革命卫队盯上。」

美国网媒Axios昨日援引美国官员和消息人士说，特朗普对「没有协议、没有战争」的僵局感到厌倦。他疏导霍峡被困船只的计划则可能导致战事再起。报道说，美国海军周一起协助商船穿越霍峡，为这些船只提

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供如何避开水雷的建议，并随时准备在伊朗发动袭击时进行干预。一名接近特朗普的消息人士称，这是「一次可能导致与伊朗对抗的进程的开端」。报道还说，美军中央司令部司令库珀向特朗普提出一项更大胆的计划，即派遣海军舰艇穿越霍峡。一名了解该计划的官员说，美军将摧毁伊朗应对的任何导弹或快艇，如果伊朗升级行动、攻击海湾国家，美方将以全力重启战事。

伊朗国会国家安全与外交政策委员会发言人扎伊昨日说，要重新开放霍尔木兹海峡，要么承认伊朗对海峡的主导权；要么是重返战场，承受进一步后果。

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