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国家广场附近持枪汉遭特工击伤 万斯车队刚经过 白宫短暂封锁

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更新时间：09:00 2026-05-05 HKT
发布时间：09:00 2026-05-05 HKT

美国首都华盛顿国家广场附近周一下午发生开枪事件，一人被特勤局人员开枪击中，另有一人被子弹擦伤。事发地点位于距离白宫不远的华盛顿纪念碑附近，在枪击事件发生后，白宫被短暂封锁，事发附近区域道路亦被关闭。

现场是华盛顿特区15街与独立大道交界处，事发前不久，一辆载有副总统万斯的车队刚经过该区域。特勤局副局长昆恩表示，他不认为万斯是目标，亦无法推测是否与近期针对总统特朗普的暗杀未遂有关。

警方在现场检获一把枪。法新社
警方在现场检获一把枪。法新社
警方封锁现场调查。法新社
警方封锁现场调查。法新社
调查人员视察挡风玻璃破裂的私家车。法新社
调查人员视察挡风玻璃破裂的私家车。法新社
事发时，特朗普正在白宫举行小企业活动。美联社
事发时，特朗普正在白宫举行小企业活动。美联社

特勤局：未悉是否针对总统

昆恩说：「我不会下定论，我不知道是否针对总统，但我们会查明真相。」

昆恩指，特勤局便衣人员于下午3时30分左右在白宫附近发现该名身份不明男子疑持枪，于是跟踪他，并通知执法人员。

未成年旁人遭子弹擦中受轻伤

当执法人员靠近时，该名男子试图逃跑并开枪，执法人员随即还击，击伤嫌犯，嫌犯被送往医院，情况稳定。事件中一名未成年旁人受轻伤。

昆恩表示，调查人员相信该未成年旁人是被嫌犯子弹擦伤中

昆恩表示，华盛顿特区警方将调查事件。警方事后在现场检获一把手枪。

特朗普正在白宫举行活动

枪击地点距离白宫不远，当时总统特朗普正在白宫举办小型企业活动。

白宫曾短暂封锁，特勤局引导在外的记者进入简报室，特朗普则继续进行活动，未被打断。

10天前枪手闯白宫记协晚宴

此事件发生在一名枪手试图持枪闯入白宫记者协会晚宴后约10天。该事件中一名特勤局人员被枪手击中，但因他穿著防弹衣且未受重伤。31岁的枪手艾伦事后已被控企图暗杀总统。
 

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