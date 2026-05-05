纽约惊现「F1级」偷车胎集团 30秒拆光轮胎防不胜防

美国纽约警方近期正严厉打击一个手法极为专业的窃盗集团。 该集团因能在数分钟内迅速拆解整辆汽车，被外界称为「赛车维修站团队」（Pit Stop Crew）。 据监视器画面显示，三名戴著面具及手套的嫌犯分工精确：一人负责顶起车身、一人负责拆卸、一人负责搬运。 他们动作俐落，仅需不到 30 秒便能将目标车辆的四个轮胎全部拆光，速度之快令人咋舌。

锁定全市零件转卖黑市 已有 9 人落网

检方指出，该集团的犯罪足迹遍布全市，主要目标是拆除触媒转换器等高价值零件，随后转卖至黑市牟利。 目前警方已成功拘捕 9 名成员。 专家警告，这类技术纯熟的偷车集团正从纽约快速扩散至全美各地，造成的经济损失已高达数百万美元。

偷车潮席卷全美 多州频现非法拆车厂

除了纽约，全美多个城市亦深受其害：

费城 ：今年 4 月，警方破获两个专门针对本田（Honda）汽车的窃盗集团，有车主停放在家门口的座驾在短时间内被整辆偷走。

德州 ：当局本周在密苏里市查获一处存放多辆赃车的非法拆车厂。

维吉尼亚州：里契蒙（Richmond）的汽车零件窃案呈上升趋势，案中绝大部分目标均为触媒转换器。

去年 65 万宗案 平均每48秒就有一车失窃

里契蒙警察局局长 Rick Edwards 强调，必须严正解决此类犯罪。 他指出，这并非单次偶发事件，若一名罪犯精通此手法，便足以推高整年的犯罪率。 根据统计，去年全美共发生 65 万 9880 起车辆被盗案，平均每 48 秒就有一辆车失窃。纽约警方表示，将持续加大追缉力度，全力打击这类「高效率」的窃盗犯罪。