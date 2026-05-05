伊朗局势｜南韩商船及阿联酋油港遭伊炮击起火 美：击沉6伊朗快艇

波斯湾局势在停火四周后再度有恶化迹象。美国总统特朗普周一宣布展开名为「自由行动」（Project Freedom）的新任务，派遣海军试图打通遭伊朗封锁的霍尔木兹海峡。此举随即引发伊朗强烈反击，有外国商船遭受袭击，阿联酋一处重要油港亦遭无人机轰炸起火。

特朗普强行通航 遭伊朗武力回应

特朗普透过社交媒体表示，美国海军将引导各国船只安全驶出受限水道，恢复能源运输。其后，法新社报道，美国中央司令部 古柏（Brad Cooper）声称，已有 两艘美国飞弹驱逐舰通过霍尔木兹海峡进入波斯湾；同时，有两艘悬挂美国国旗的商船朝反方向航行，且「正安全地继续其航程」。

古柏指，美军的阿帕契（Apache）与海鹰（Seahawk）直升机，击中6艘威胁商船的伊朗快艇，并且拦截了所有「射向我们与商船的飞弹和无人机」。

库珀解释，美国海军目前是在进行传统的「护航」任务。他指，传统护航是一对一的保护，而美方现时采取的防御部署更为优越，构建了涵盖军舰、直升机、定翼机、空中预警机及电子战在内的多重防御体系，相比单纯护航更为全面及广阔。

伊方全盘否认美军说法 批「毫无根据的谎言」

惟伊朗方面全盘否认，伊朗通讯社引述军方官员，否认美军击沉多艘伊朗小型船只的说法。伊斯兰革命卫队公共关系部门形容，美方指已有船只通过海峡的说法是「毫无根据的谎言」，并警告任何进入海峡的外国武装力量均会遭受攻击。

据路透社报道，伊朗官方随即发布一份扩大控制海域的图表，显示其管辖范围已延伸至国际水域，甚至覆盖阿联酋两侧的大部分海岸线。伊朗军方更声称曾对一艘接近海峡的美军军舰鸣枪警告，迫使其折返。

受局势升级影响，有商船及石油设施在海峡内外遭遇袭击：

南韩： 隶属现代商船（HMM）的商船「Namu」号在海峡内发生爆炸并起火，特朗普随即发文呼吁南韩加入军事行动。

阿联酋： 国营石油公司（ADNOC）一艘空载油轮被伊朗无人机击中。

富吉拉港： 位于海峡外的富吉拉港（Fujairah）一处石油设施遭无人机攻击起火，由于该处是少数无需经海峡外运石油的航道，事件引发阿联酋政府强烈谴责，形容是严重升级。

特朗普证实南韩商船遇袭

特朗普则在其社交平台「真实社群」（Truth Social）发文指，除了一艘南韩船只遭击中之外，「目前为止，通过海峡的航运没有受到其他损害」，但他未提供进一步细节。

伊朗国家电视台4日稍早报道，该国海军在通过海峡的美国驱逐舰附近，发射巡弋飞弹、火箭与战斗无人机，并称之为「警告射击」。

航运界维持观望 全球油价飙升

尽管特朗普政府试图打破封锁，但各大航运公司表示，在敌对行动正式结束前不会冒险通航。目前霍尔木兹海峡依然处于瘫痪状态，全球约五分之一的石油与液化天然气运输受阻。受此消息影响，全球油价在大幅波动中飙升超过 5%。

外交方面，美伊虽于四周前达成停火并进行过首轮面谈，但后续会谈陷入停滞。伊朗早前提出 14 点和平建议，试图将核问题与战争停火脱钩，惟特朗普早前暗示倾向拒绝有关方案。