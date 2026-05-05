日陆上自卫队AI设计标志惹议 大象持枪挂骷髅被批「好战」紧急下架

日本陆上自卫队近日因部队新标志设计引发广泛争议。隶属于东京都练马区第 1 师团第 1 普通科连队旗下的第 4 中队，早前为提升队员士气，委托队员利用生成式 AI 设计新标志，惟标志中出现「大象持步枪」及「人类头盖骨」等元素，遭公众批评观感不佳且过于好战，部队最终紧急宣布停用并下架相关设计。

关键字生成设计出事 舆论轰缺乏尊重

据《共同社》及《每日新闻》报道，第 4 中队于 4 月 29 日透过社交平台 X 公开该款新标志。该设计是由队员使用 ChatGPT 输入「大象」、「帅气」、「蓝色火焰」及「拟人化」等关键字生成，并在获得中队长与连队长核准后发布。

委托队员利用生成式 AI 设计新标志，惟标志中出现「大象持步枪」及「人类头盖骨」等元素，遭公众批评观感不佳且过于好战。

日本陆上自卫队近日因部队新标志设计引发广泛争议。美联社

面对排山倒海的批评，第 1 普通科连队已于上周六发文宣布停用该标志，并删除相关贴文。日陆上自衞队/示意图

新标志的主体为一只穿著迷彩服、手持步枪的拟人化大象，其左眼与背景燃烧著蓝色火焰，胸前更挂有骷髅头骨。相关人士解释，大象自 2002 年起便是该中队的象征，蓝色则为代表色，步枪则象征步兵部队，初衷是为了强化队员的凝聚力与归属感。

然而，新标志公开后随即招致舆论强烈反弹。大批网民批评设计风格失当，甚至直指「头盖骨是逝者遗骸，缺乏对牺牲者的尊重」。亦有评论认为该标志予人「为杀戮而存在的军队」之负面印象，令公众观感受损。此外，更有声音质疑设计与泰国边境警察的标志相似，可能涉及版权争议。

面对排山倒海的批评，第 1 普通科连队已于上周六发文宣布停用该标志，并删除相关贴文。部队强调，未来在设计标志时应兼顾国民的理解与亲近感。