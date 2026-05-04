南非4.5米巨鳄吞商人遭射杀 肚内惊现6对鞋

南非姆普马兰加省（Mpumalanga）近日发生一宗骇人意外。一名商人驾车横越河流时，不幸被急流冲走，其后证实已遭鳄鱼吞食。救援人员捕杀该条巨鳄后，竟在其腹中发现多达六对鞋，意味著可能已有更多人命丧其口。

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事发于4月27日，该名59岁的商人试图驾车驶过当地科马蒂河（Komati River），车辆迅速被汹涌的洪水冲走，当警方接报赶抵现场时，车内已空无一人。由于该河段以鳄鱼及河马活动频繁而著称，当局随即怀疑失踪者已遭遇不测。

当局动用无人机及直升机等设备搜索长达一周。搜救人员留意到一条庞大的尼罗鳄腹部明显鼓胀，且对外界的噪音反应迟缓，认为是处于饱食状态。在锁定目标并获得许可后，警方射杀这条长约4.5米、重约500公斤的巨鳄。

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救援人员解剖这条鳄鱼，在其肠道内发现手臂、部分肋骨及胸部组织等人体残骸。警方怀疑属于该名失踪商人，目前正进行DNA比对。

在场人员除了人体残骸外，鳄鱼的胃中还残留著约六对无法被消化的胶凉鞋及拖鞋，此显示，巨鳄在过去可能已袭击并吞食多人。当局仍进行深入调查。