泰国监仓变春宫︱中国重犯疑贿赂变VIP 女模特儿直送性交易

泰国近日爆发一宗严重的监狱特权丑闻。该国传媒报道，首都曼谷中央监狱内，数名中国重犯疑似透过巨额贿赂，换取「VIP级」的待遇，不仅在狱中拥有私人豪华设施，更被指有狱方特意安排年轻女模进入监狱，提供「特殊服务」。事件曝光后震惊全国，涉案典狱长已被革职，并正接受深入调查。



最新消息指，泰国惩教部宣布，特别调查部（DSI）已完成对案件调查，现已移交国家反腐败委员会 (NACC) 进行进一步的法律程序。

监仓获豪华改装设冷气

泰国媒体综合报道，泰国司法部于去年11月对曼谷中央监狱进行突击检查，意外揭发这宗丑闻。调查人员在狱中发现经特殊改造的「VIP牢房」，专门用于招待有特权的囚犯。其中经过 Khaosod报道，11 月 16 日，有关部门突击检查监狱最拥挤的区域，在一个地下室里发现两名中国女子（曾被指是模特儿），以及两名中国囚犯。

据悉，这些囚犯不仅无需参与例行点名，甚至可以雇用其他囚犯作为其私人助手。其S监狱内部设施亦与普通囚室有分别，搜获的违禁品包括有冷气、刀具、微波炉、高级寝具及音响设备等。



调查人员在翻查监狱的访客纪录时，发现狱方涉嫌刻意安排多名外籍女性，经由监狱后门绕道进入。据描述，部分进入监狱的女性外型亮丽，疑似模特儿。而在这些「VIP牢房」内，调查人员更发现了已使用过的保险套及有体液的纸巾，显示监仓沦为进行性交易的场所。

惊指已使用避孕套

初步调查指出，涉案的中国重犯，疑似以高达七位数泰铢的款项向狱方行贿，以换取特殊待遇。各种违禁品则是长期以来，透过「捐赠」的名义被运入狱中，显示狱方人员不仅知情，甚至可能从中协助。



事件曝光后，泰国矫正署已将涉事监狱的主管及至少14名相关人员撤职查办，时任狱长亦已被革职。