美繁殖场涉虐比高犬 爱护动物团体收购1500只救命 安排领养过新生

美国威斯康辛州比高犬繁殖与研究场Ridglan Farms涉嫌虐待狗只，曾2度遭爱护动物人士闯入抗议，要带走狗只。繁殖场在爱护动物组织斡旋下，最终同意以未公开价格出售场内全数1500只比高犬。首批300只已于5月1日获救，其余狗狗预计本周陆续移出，将送往各地收容所，为后续领养程序做好准备，让牠们重过新生。

特别检察官调查认定，Ridglan Farms对比高犬进行不当眼部手术，已经违反该州兽医法规。尽管繁殖场始终否认，但为了避免虐待动物的重罪指控，去年10月同意于今年7月1日放弃州立繁殖许可证。

其中一只获救的比高犬。美联社

繁殖场同意出售场内全数1500只比高犬。Big Dog Ranch Rescue/FB

狗狗获救后极亲人。Big Dog Ranch Rescue/FB

大批抗议人士曾闯入繁殖场救狗。美联社

爱护动物人士曾两度闯入救狗

今年3月，大批抗议人士闯入该繁殖场并带走30只比高犬，事后63人被移交检方，可能面临检控。上月，又有大约1000名爱护动物人士试图带走狗狗，警方动用催泪弹、橡胶子弹及胡椒喷雾驱散，共29人被捕，其中5人面临盗窃重罪指控。

今次犬只收购行动由大狗牧场救援组织（Big Dog Ranch Rescue）与人道经济中心（Center for a Humane Economy）共同促成，双方协议其中1000只将透过全美各地合作收容所安置，其余500只则由人道经济中心负责。首批300只狗狗上周获救之后，其余狗狗预计本周陆续移出。

救援组织收700份领养申请

大狗牧场救援组织已收到逾700份领养申请，但组织强调，正式送养前将完成为狗狗注射疫苗、植入晶片、绝育等程序，确保犬只完成如厕训练，也会对潜在领养人进行资格审核。

大狗牧场救援组织创办人西蒙斯（Lauree Simmons）周日（3日）受访时表示，狗狗获救后1小时内，就开始靠近他们，想要获得关注；一些狗狗甚至爬到人们的大腿上，每一只都超级可爱，牠们知道自己终于安全了。

比高犬成动物实验常用犬种

她表示，年轻比高犬适应得很快，较年长狗狗则需要更多时间，但许多狗狗都非常愿意接受爱，并且渴望与人相处。

比高犬因体型娇小、性情温和，长期都是动物实验最常使用的犬种。西蒙斯批评，比高犬非常信任人类，温顺、稳定又宽容，才成为动物实验的首选。西蒙斯认为，这是错误的，这种事情必须停止。