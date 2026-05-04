涉印尼高级住宅区盗窃案 3名中国人峇里岛机场被捕

3名中国籍男子涉嫌在印尼高级住宅区偷窃，准备从峇里岛机场离境时，遭移民官员逮捕。据这3人涉及西爪哇省茂物市警方通报的一宗盗窃案，被捕时正正准备搭机前往马来西亚吉隆坡。

据Antara News报道，峇里岛移民局表示，这3名中国籍男子因涉及茂物市的加重盗窃案，在峇里岛伍拉赖国际机场被捕。

3名中国嫌犯在峇里岛伍拉赖国际机场离境时遭拦截拘捕。VietJetAir

3名中国人因涉及茂物市高级盗窃案被捕。维基百科

搭机往吉隆坡前遭拦截

伍拉赖移民局局长库尼亚万（Bugie Kurniawan）表示，只要通缉名单资讯已经分享给移民局，移民局就会逮捕名单上的对象。3名男子分别以姓名缩写JW、RW与HL识别。

当时他们正准备搭机前往马来西亚吉隆坡，但在出境前例行检查时，被移民局内部追踪系统标记，官员也注意到他们行为可疑。

案发于茂物市 趁屋主外游偷窃

进一步调查确认，这3人涉及茂物市警方通报的一宗窃盗案。案发于2026年3月22日晚上约8时45分，现场是一处高级住宅区，当时屋主自3月18日起外出度假，寓所内无人。

3名嫌犯目前已被移交给茂物市警方，进行后续法律程序。库尼亚万强调，这次逮捕行动显示印尼政府致力确保机场不会成为逃避司法追诉的漏洞。