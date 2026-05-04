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南韩节庆餐厅大酱汤 竟混排水孔盖奉客 网民直呼超夸张

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更新时间：12:58 2026-05-04 HKT
发布时间：12:58 2026-05-04 HKT

南韩庆尚北道闻庆市5月1日至10日举行传统茶碗节，讵料有民众2日前往游览后去餐厅吃饭，竟在大酱汤里发现排水孔盖，在网上引发热议，网民直呼夸张离谱。

据韩媒报道，有消费者在社交平台发文，指称和家人一起到闻庆市游玩，中午选择附近的韩式食堂用餐，点了盐渍鲭鱼套餐和其他料理，但送上来的鲭鱼却有钢丝球金属屑残留。

排水孔盖背面。bobaedream
排水孔盖背面。bobaedream
事发于南韩庆尚北道闻庆市。维基百科
事发于南韩庆尚北道闻庆市。维基百科

鲭鱼残留钢丝球金属屑

发文者表示，当他向老板反映时，对方反问「那还要不要再上一份」，得知不用后仅表示会在帐单里扣掉鲭鱼的价钱，并未进一步处理，让他心里感觉很糟。

发文者透露，其后他竟在送上的大酱汤里发现排水孔盖，即时质问老板，对方回答不收钱了，并催促他们一行人赶快离开。

网民质疑店方报复

另外，就在发文者和老板理论时，店家竟在外面放置「座位皆已订满」的牌子，避免其他顾客进入，等到发文者离开后又拿掉牌子恢复正常营业。

南韩网民看完文章后，都感到这间店太过离谱，直呼这是不是不想做了，呼吁受害人一定要向相关单位举报，还有人认为那么大的排水孔盖应该是店家为了报复才放的。

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