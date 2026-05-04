纽瓦克机场惊魂 | 联合航空客机降落时撞公路灯柱 卡车司机遭碎片割伤

美国新泽西州纽瓦克自由国际机场发生惊险事故，联合航空（United Airlines）一架从意大利威尼斯飞往新泽西州的波音767-400客机，周日（3日）下午在纽瓦克自由国际机场降落时，其中一个机轮擦撞附近公路一条灯柱，并波及一辆H&S Bakery卡车。飞机最终安全降落，机上221名乘客及10名机组人员没有伤，但卡车司机被掉落的碎片割伤手臂，需送院治理。联邦当局已介入调查，涉事机组人员已被停飞。

轮胎及机底擦撞灯柱 波及卡车

事发于当地下午2时左右，涉事客机编号UA169，在准备降落纽瓦克机场29号跑道时，一个降落轮胎和飞机底部擦撞一条灯柱，并擦过一辆卡车。灯柱随后撞及一辆同样在高速公路行驶的吉普车。飞机最终安全著陆，正常滑行至登机口，只是受了轻微损毁。

联合航空客机降落时，撞到公路灯柱。Patrick Oyulu via X

美国当局正调查联合航空客机在纽瓦克自由国际机场降落时发生的事故。路透社

联合航空指，维修团队正评估飞机受损情况，并调查事发原因，涉事机组人员暂时停飞。而机场检查跑道状况后，航班升降已回复正常。

客机轻微受损 涉事机员停飞候查

受伤的H&S Bakery卡车司机送院治理后已出院，司机当时正沿新泽西收费公路南行，前往纽瓦克机场的仓库，运送面包产品，事后将车停在公路一侧，驾驶座的窗户遭飞机轮子撞破，司机手臂遭碎片割伤，但卡车车身并无受损。美国国家运输安全委员会（NTSB）、联邦航空管理局和新泽西州收费公路管理局官员已到场搜证，就此事件展开调查。

NTSB调查员已指示联合航空提供驾驶舱语音记录器和俗称黑盒的飞行数据记录器以供调查，预计将在30天内发表初步报告。

