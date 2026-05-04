纽约前市长朱利亚尼病危住院 特朗普发文力赞真正战士

纽约前市长朱利亚尼（Rudolph Giuliani）惊传病危住院，朱利亚尼的发言人周日（3日）证实，朱利亚尼目前生命迹象虽稳定，但病况仍相当危急。朱利亚尼在2001年9月11日恐怖袭击事件后因团结全美而获得「美国市长」的美誉，近年则因担任总统特朗普的私人律师而备受关注。针对朱利亚尼住院的消息，特朗普在其社交平台发文表达关注，并称赞朱利亚尼是「真正的战士」和纽约有史以来最优秀的市长。

朱利亚尼的发言人古德曼表示，现年81岁的朱利亚尼目前确实在医院接受治疗，处于「危急但稳定」的状态。古德曼在社交平台X发文指出：「朱利亚尼是一个斗士，一生中无论遇到多大挑战都展现坚定意志，如今依然以同样的力量奋战。」

朱利亚尼近年声望大幅下滑。美联社

朱利亚尼曾任特朗普私人律师。美联社

特朗普大赞朱利亚尼是纽约有史以来最优秀的市长。美联社

不过，发言人并未说明朱利亚尼入院的具体病因，也没有透露他已经住院多长时间。

日前主持网上节目 不断咳嗽声音沙哑

朱利亚尼刚在5月1日晚才刚于佛罗里达州棕榈滩主持他的网上节目《美国市长现场》（America’s Mayor Live）。当时他在节目开场时就不断咳嗽，声音听起来也比平时沙哑许多。

他当时在节目中坦承，自己的身体确实有点微恙，所以没办法像平常那样大声说话，还特别提醒观众他会尽量靠近麦克风。

带领纽约度过911 获封美国市长

针对朱利亚尼入院的消息，特朗普在Truth Social发文力挺。特朗普写道，「我们最棒的朱利亚尼，一位真正的战士，也是纽约市历史上最好的市长，现在已经住院且情况危急。」

特朗普又为朱利亚尼抱不平，认为对方遭到「激进左翼疯子」与民主党人的恶劣对待，并感叹这是一场悲剧。

检察官出身 打击黑帮与不法交易员闻名

朱利亚尼的政治生涯充满传奇色彩，他在1993年当选纽约市长之前，是全美名气最响亮的检察官之一，致力于打击黑帮与华尔街不法交易者。他因运用反勒索法瓦解纽约组织犯罪家族，让他「大胆打击黑手党」的名声不胫而走。

但他近年声望大幅下滑，先前因涉嫌试图推翻2020年大选结果面临刑事指控，后来获得特朗普特赦。

近年面临刑事指控 获特朗普特赦

他并因诬指乔治亚州2名选务人员涉及舞弊，于2023年遭联邦陪审团裁定须赔偿1亿4800万美元。双方其后达成协议，朱利亚尼得以保留部分资产，并承诺不再公开批评对方。此外，他在纽约与华盛顿特区的律师执照已遭吊销。