日本防相访菲 商出口舰艇 京学者：剑指中国扰乱南海

日本「军事松绑」动作频频，并拟介入南海。日本防卫大臣小泉进次郎昨日开启亚洲之行，明日将访问菲律宾，磋商向菲方无偿转让日本二手「阿武隈」级护卫舰，此为上月日本高市政府内阁解除杀伤性武器出口禁令后首例。中国政法大学学者曹兴直言，日本此举「司马昭之心路人皆知」，意图武装菲律宾，让菲律宾跑到南海岛礁去挑衅中国，加剧地区安全风险，中方必须早做准备。

另据北京《环球时报》引述消息人士透露，昨日菲方5名人员不顾中方警告劝阻，非法登上中国南沙群岛铁线礁活动，中国海警执法人员依法查证处置，有力维护中国领土主权和海洋权益。菲律宾海岸防卫队反控，4艘中国船只在菲国水域从事非法海洋科学研究。

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日本拟向菲方转让二手「阿武隈」级护卫舰。

日本当局近期同菲律宾越走越近。4月中旬，高市政府废除实施数十年的杀伤性武器出口禁令后，仅隔5天，日媒就披露政府拟修订《自卫队法》，增设特例条款，允许无偿或低价向他国提供杀伤性武器，为军援军售铺路，而对象就是菲律宾。

转让二手「阿武隈」级护卫舰

日本防卫大臣小泉进次郎昨日起访问印尼，明天转访菲律宾，将与菲国防部长特奥多罗会谈。共同社报道，双方预计将就菲方引进日本「阿武隈」级护卫舰二手护卫舰展开磋商，并共同视察日本自卫队参加的「肩并肩」大型联合演习。

该演习由美军及日本自卫队等5国部队参与，旨在牵制中国在南海的控制权。演习将于5月8日结束。分析认为，菲律宾海军现役不少舰艇是美国上世纪50年代退役旧装备，战力参差，虽然日方拟输出的「阿武隈」级护卫舰已服役逾30年，但对菲而言，仍有明显技术优势，可即时强化菲方在南海巡逻及对峙能力。

「为甚么是菲律宾？答案很简单。因为南海问题，中菲之间一直存在摩擦，日本选在这个时候、用这种方式送武器给菲律宾，打的算盘可谓司马昭之心路人皆知。」中国政法大学国际政治系教授曹兴撰文指出，日本作为域外国家，不远千里向南海周边国家免费输送护卫舰，刻意渲染所谓「遏制中国」的叙事，「哪里是甚么防卫合作？分明是在替菲律宾打气撑腰、挑动地区对抗。」曹兴指出，更要警惕的是，日本正在为构建地区武器出口体系的投石问路。菲律宾之外，印尼也对日本二手潜艇表现出兴趣。日本可能想通过「便宜甚至白送」的方式，意图把更多南海周边国家绑上自己的防务合作网络，把南海变成遏制中国的前沿阵地。