伊朗局势｜特朗普：今起展开「自由计划」行动 助霍峡滞留船只脱困 美军将提供支援

美国持续对伊朗进行海上封锁，伊朗则是继续封锁能源要道霍尔木兹海峡，令许多船只滞留在海峡。美国总统特朗普宣布，美国周一（4日）起将展开「自由计划」（Project Freedom）行动，引导受困于霍尔木兹海峡的船只离开。美军中央司令部其后表示，将出动导弹驱逐舰、100多架陆基和海基飞机，以及无人机，还有1.5万名军人提供军事支援。

特朗普将此形容为「人道主义之举」，目的是协助未涉入美国、以色列对伊朗战争的中立国家。特朗普周日（3日）在其社交平台Truth Social发文指出，全球多国询问美国是否能协助他们解救受困在霍尔木兹海峡的船只，这些船只都是中立且无辜的旁观者，而为了伊朗、中东以及美国的利益，美国将安全地引导他们的船只离开这段水域，使他们能够自由、顺利地继续业务。

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美军中央司令部将出动导弹驱逐舰、100多架陆基和海基飞机，以及无人机，还有1.5万名军人提供军事支援。路透社

特朗普宣布将展开「自由计划」疏导受困船只离开行动。美联社

美国将引导受困于海峡的船只离开，行动将于中东时间4日开始。美联社

美国将引导受困于霍尔木兹海峡的船只离开。美联社

解救中立无辜者

特朗普强调，这些船只来自世界各地，和目前中东所发生的事没有关联，许多受困船只已面临食物短缺困境，维持船员生活所需的各类物资也所剩无几。这次疏导行动代表著「美国及中东各国，尤其是伊朗，共同的人道主义姿态」。

特朗普已经下令美方代表通知船方，美国将会尽最大努力协助这些船只与船员安全离开霍尔木兹海峡，这项「自由计划」将在中东时间4日开始。

警告若遇阻挠将强硬回应

他同时警告，若此项人道主义行动遭遇任何阻挠，将不得不采取强硬手段予以应对。

他又表示，美方代表正与伊朗进行非常正面的讨论，而这些讨论可能为所有人带来非常正面的结果，而让船只移动的目的，只是为了解放那些完全没有做错任何事的人、企业与国家，他们只是情势所造成的受害者。

导弹驱逐舰及1.5万美军支援

美军中央司令部其后在社交媒体宣布，其部队将于4日开始支持特朗普「指导的」、面向霍尔木兹海峡被困船只的疏导行动。美方军事支持包括出动导弹驱逐舰、100多架陆基和海基飞机，以及无人机，还有1.5万名军人。

自伊朗战争开始以来，许多油轮和货船及船员，一直被困在波斯湾。有船员描述，目睹被拦截的无人机和导弹在水面上爆炸，饮用水、食物及其他物资也日益短缺。