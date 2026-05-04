伊朗局势｜德黑兰巨型广告牌嘲讽特朗普 霍尔木兹海峡横跨脸部写「濒临崩溃点」

伊朗再向美国发动新一轮宣传攻势，德黑兰近日竖立一幅巨型广告牌，以美国总统特朗普（Donald Trump）的脸孔作主体，并将霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）图像横跨其鼻子与上唇位置，配上英语及波斯语字句「At the Breaking Point（濒临崩溃点）」。

海峡「缝合封死」特朗普面上

纽约邮报报道，该广告牌周六在德黑兰曝光。霍尔木兹海峡是全球重要石油运输航道，最狭窄处仅约21英里（约34公里），海报中海峡被设计成如同被「缝合封死」般覆盖在特朗普面上，象征双方围绕海峡控制权的紧张局势。海报上亦配上英语及波斯语字句「At the Breaking Point（濒临崩溃点）」，用以嘲讽特朗普现时处境。

自2月28日美国与以色列对伊朗发动大规模军事行动后，德黑兰一直透过政治宣传向华府施压，并向以色列及海湾盟友发射导弹作报复。

德黑兰竖立一幅巨型广告牌，以美国总统特朗普的脸孔作主体，并将霍尔木兹海峡图像横跨其鼻子与上唇位置。路透社

穆杰塔巴形容美国是「大撒旦」

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）上周亦透过书面声明，再次形容美国是「大撒旦（great Satan）」。自其父亲在战争初期空袭中身亡后，他一直未有公开露面。

霍尔木兹海峡已成为战事及停火谈判中的关键经济压力点。伊朗曾威胁通过海峡的船只，并要求支付「过路费」以换取安全航行，令国际油价持续上升；美方则对伊朗实施封锁措施，打击其经济命脉。受局势影响，国际油价已升至每桶116美元以上，较冲突爆发初期飙升近六成。

另外，德黑兰地铁内亦出现另一幅较小型宣传海报，同样以特朗普为主角。画面中特朗普低头跪下、手持现金作出屈服姿态。海报内容声称，若伊朗向每艘通过霍尔木兹海峡的船只收取200万美元「过路费」，每年可带来1,100亿美元收入。不过，美国及联合国国际海事组织早前已表明，伊朗无权在国际水域实施此类收费制度。