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霸王茶姬｜进军南韩一级商圈连开3舖 新村门市排队4小时仍无法入店

即时国际
更新时间：22:00 2026-05-03 HKT
发布时间：22:00 2026-05-03 HKT

中国茶饮品牌「霸王茶姬」强势进军南韩市场，日前在首尔江南、龙山与新村同步开设3间直营店，其中新村门市开幕首日即出现夸张排队人潮，从清晨一路延续至下午，最长等候时间达188分钟，甚至有人排队4小时仍无法入店。

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韩联社报道，霸王茶姬4月30日正式进军南韩市场，在首尔一级商圈同步开设3间门市。其中，新村分店一早就大排长龙，直到午餐时段过了，排队人潮未见减退。下午2时，等候时间一度飙升至188分钟，不少消费者因等太久选择放弃购买。

20多岁申姓上班族受访时坦言：「我曾在上海喝过（霸王茶姬），听说它来韩国开设分店，我才特地过来，但要等188分钟，只能干脆放弃。」30多岁尹姓上班族指出：「对中国文化的关注，已经自然延伸到饮食。」

报道指出，这股中国茶饮热潮并非单一品牌现象。距离霸王茶姬新村店仅步行3分钟的另一家中国品牌「茶百道」，同样吸引消费者上门，尽管排队规模较小，也要等待一段时间才能取餐。有消费者表示，相较韩国本土品牌，中国手摇饮多采用现泡茶叶，「喝得出风味差异」。

除了茶饮，南韩人也爱吃麻辣烫。观察整体趋势，中国文化影响力正逐步扩大。受访大学生李彩娟（音译）说，「像泡泡玛特这类品牌走红后，对中国文化的兴趣明显增加」，旅游地点也从过去集中在上海，延伸至哈尔滨等二三线城市。

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