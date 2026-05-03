伊朗21岁空手道冠军遭处决　传单独关押、严刑迫供

伊朗Mizan新闻社3日报道，21岁空手道冠军琼卡尼（Sassan Azadvar Joonqani）于4月30日遭处决。他在今年1月的示威活动落网，根据人权组织的说法，他生前曾遭严刑逼供。



另外，一名承认袭击安全官员的男子阿卜杜拉扎德（Mehrab Abdollahzadeh）也遭到处决。

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伊朗21岁空手道冠军琼卡尼遭处决。 X@JaredLavern

综合路透社及伊朗国际报道，琼卡尼被指控使用石头、棍棒袭击载着安全部队人员的车辆，砸碎车窗之后投掷石块与砖块，并企图纵火烧车，罪名包括「与真主为敌」（moharebeh）等。

人权组织Hengaw指出，琼卡尼落网后，起初遭单独监禁，被拘留期间遭受严重身体与精神折磨。

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伊朗21岁空手道冠军琼卡尼遭处决。 X@Shahin1562637

而阿卜杜拉扎德是在2022年「女性、生命、自由」示威活动期间遭逮捕，那场示威是因库尔德族女子艾米尼（Mahsa Amini）未戴紧头巾遭宗教警察拘留后死亡引起。阿卜杜拉扎德被认为是造成安全官员法特米耶（Abbas Fatemiyeh）死亡的主要涉案人之一。

联合国表示，自2月底美以对伊战争爆发以来，伊朗至少有21人遭处决、逾4000人被捕。联合国警告，在当前的安全局势下，死刑的使用正不断升级。