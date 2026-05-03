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斯里兰卡首都破获网骗中心 拘37中国公民

即时国际
更新时间：17:01 2026-05-03 HKT
发布时间：17:01 2026-05-03 HKT

斯里兰卡警方根据线报，在首都科伦坡𪂹火破一个网路诈骗中心，并拘捕37名中国公民。发言人称，疑犯年龄在23岁至44岁之间，其中包括一名女性，「他们持旅游签证入境，非法工作，其中2人签证已过期。」

消息称，这个诈骗中心设于科伦坡郊区塔兰加马（Talangama），警方查获35台平板电脑、147部手机和100张SIM卡。

当局近日大力打击境外网路诈骗，今年3月逮捕了135名涉嫌进行诈骗活动的中国男女，并遣返出境；上月又在北部一间酒店破获网路诈骗活动，拘留了152名外国公民，当中大部分是中国人。

中国驻科伦坡大使馆表示，正在与斯里兰卡地方当局密切合作，防止中国公民在斯里兰卡进行诈骗活动。

大使馆表示，斯里兰卡发达的电信基础设施、优越的地理位置和相对宽松的签证政策，吸引了诈骗集团迁往这个南亚国家。

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