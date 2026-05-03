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火山喷发 | 菲律宾马荣火山灰蔽天 碎屑流威胁蔓延4公里

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更新时间：16:16 2026-05-03 HKT
发布时间：16:16 2026-05-03 HKT

菲律宾当局今日（5月3日）表示，吕宋岛南部的马荣火山（Mayon Volcano）喷发后，已有数千人疏散，目前约1500个家庭暂住疏散中心。火山周边多个城镇覆盖厚厚火山灰，导致交通中断。当局警告，高温危险的「火山碎屑流」可能蔓延约4公里，要求民众远离火山周遭方圆6公里危险区域。

菲律宾火山暨地震研究所表示，位于阿尔拜省的马荣火山出现「斯通波利式活动」和短暂熔岩喷发，岩浆活动明显加剧，已发布3级警戒（共5级）。研究所同时观测到火山碎屑流，预计可蔓延4公里。火山碎屑流由高温火山气体、火山灰及岩石碎屑组成，移动速度极快，温度介乎摄氏200度至700度，甚至可高达1000度，所经之处可造成严重破坏。

菲律宾马荣火山喷发。美联社
菲律宾马荣火山喷发。美联社
菲律宾马荣火山喷发。美联社
菲律宾马荣火山喷发。美联社
菲律宾马荣火山喷发。美联社
菲律宾马荣火山喷发。美联社

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马荣火山是菲律宾最活跃的火山之一，此次喷发再次提醒民众火山活动的潜在威胁，当局正密切监测最新情况，并呼吁附近居民保持警觉，遵从官方疏散指引。

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