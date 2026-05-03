特朗普：欧盟汽车关税提高至25%

美国总统特朗普表示，他将于本星期起对来自欧盟的汽车和卡车提高关税至25%，称原因是欧盟未遵守先前达成的贸易协议。

根据双方去年夏季达成的贸易协议，美国对欧盟汽车及零部件的关税上限设定为15%，低于特朗普对许多其他贸易伙伴所课征的25%关税。然而，特朗普周五称，「基于欧盟未遵守我们完全同意的贸易协议这事实」，美国本周将提高从欧盟进口至美国的汽车与卡车关税。他在网上发文表示：「关税将提高至25%。」

称未遵守先前贸易协议

就在特朗普作出这项宣布前一天，他在另一则帖文中炮轰德国总理默茨。特朗普周四发文称，默茨应专注于结束乌克兰战争，而非在伊朗问题上「干涉」。

德国在欧盟汽车出口中占有相当大的比例，若美国关税大幅提高，德国恐会遭受严重影响。德国基尔世界经济研究所一项分析显示，美国这项关税措施将冲击德国经济，德国汽车行业的产出损失短期内将达150亿欧罗（1377亿港元），长期损失则可能高达300亿欧罗。

美国是德国汽车重要出口市场。德国汽车工业协会数据显示，德国2025年出口汽车约317万辆，其中近41万辆销往美国。

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批评美国违背承诺

欧洲议会贸易委员会主席朗吉则指美国此举令人无法接受，批评美国违背承诺。朗吉周五晚在社交平台X发文强调，欧洲议会目前仍恪守「苏格兰协议」，并正致力于完成相关立法工作。然而在欧盟履行承诺的同时，美方却不断违背承诺。朗吉提到的「苏格兰协议」即为去年欧盟与美国在苏格兰登拜里达成的贸易协议。

朗吉进一步说，美方针对合作伙伴的任意举动并非首见，从对400多项钢铁与铝制品征收关税，到如今针对汽车产业，这充分显现出美国并不可靠。