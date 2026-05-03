Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普：欧盟汽车关税提高至25%

即时国际
更新时间：09:45 2026-05-03 HKT
发布时间：09:45 2026-05-03 HKT

美国总统特朗普表示，他将于本星期起对来自欧盟的汽车和卡车提高关税至25%，称原因是欧盟未遵守先前达成的贸易协议。

根据双方去年夏季达成的贸易协议，美国对欧盟汽车及零部件的关税上限设定为15%，低于特朗普对许多其他贸易伙伴所课征的25%关税。然而，特朗普周五称，「基于欧盟未遵守我们完全同意的贸易协议这事实」，美国本周将提高从欧盟进口至美国的汽车与卡车关税。他在网上发文表示：「关税将提高至25%。」

称未遵守先前贸易协议

就在特朗普作出这项宣布前一天，他在另一则帖文中炮轰德国总理默茨。特朗普周四发文称，默茨应专注于结束乌克兰战争，而非在伊朗问题上「干涉」。

德国在欧盟汽车出口中占有相当大的比例，若美国关税大幅提高，德国恐会遭受严重影响。德国基尔世界经济研究所一项分析显示，美国这项关税措施将冲击德国经济，德国汽车行业的产出损失短期内将达150亿欧罗（1377亿港元），长期损失则可能高达300亿欧罗。

美国是德国汽车重要出口市场。德国汽车工业协会数据显示，德国2025年出口汽车约317万辆，其中近41万辆销往美国。

相关新闻：关税战｜特朗普据报拟对欧盟商品加征15-20%基准关税

批评美国违背承诺

欧洲议会贸易委员会主席朗吉则指美国此举令人无法接受，批评美国违背承诺。朗吉周五晚在社交平台X发文强调，欧洲议会目前仍恪守「苏格兰协议」，并正致力于完成相关立法工作。然而在欧盟履行承诺的同时，美方却不断违背承诺。朗吉提到的「苏格兰协议」即为去年欧盟与美国在苏格兰登拜里达成的贸易协议。

朗吉进一步说，美方针对合作伙伴的任意举动并非首见，从对400多项钢铁与铝制品征收关税，到如今针对汽车产业，这充分显现出美国并不可靠。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
12小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
2026-05-02 09:00 HKT
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
投资理财
4小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
15小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
13小时前
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
影视圈
14小时前
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
新婚6小时夫车祸瘫痪 河南义妻守19年仍盼「生孩子」圆家
即时中国
3小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
15小时前
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
影视圈
11小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
14小时前