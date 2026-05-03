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印度7岁男童近10小时游毕29公里　横渡保克海峡创纪录

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更新时间：01:40 2026-05-03 HKT
发布时间：01:40 2026-05-03 HKT

印度贾坎德邦（Jharkhand）7岁男童伊尚克・辛格（Ishank Singh），以不足10小时成功横渡连接印度与斯里兰卡之间的保克海峡（Palk Strait），完成近29公里海上长泳，创下世界纪录。

海峡以水流湍急见称

报道指，伊尚克于4月30日由斯里兰卡塔莱曼纳尔（Talaimannar）出发，游至印度达努什科迪（Dhanushkodi），全程耗时9小时50分钟，成为全球最年轻完成保克海峡横渡的泳手。

保克海峡水流湍急、海面多变见称，被视为具挑战性的长距离游泳路线。伊尚克完成壮举后，获「Universal Records Forum」颁发「最年轻及最快保克海峡泳手」证书。

伊尚克全程耗时9小时50分钟，成为全球最年轻完成保克海峡横渡的泳手。X伊尚克于4月30日由斯里兰卡塔莱曼纳尔（Talaimannar）出发，游至印度达努什科迪（Dhanushkodi），全程耗时9小时50分钟，成为全球最年轻完成保克海峡横渡的泳手。X@HemantSorenJMM
伊尚克全程耗时9小时50分钟，成为全球最年轻完成保克海峡横渡的泳手。X伊尚克于4月30日由斯里兰卡塔莱曼纳尔（Talaimannar）出发，游至印度达努什科迪（Dhanushkodi），全程耗时9小时50分钟，成为全球最年轻完成保克海峡横渡的泳手。X@HemantSorenJMM

每日刻苦训练约5小时

伊尚克现居于印度兰契（Ranchi）德鲁瓦（Dhurwa），正在一所小学就读三年级。据报，他赛前每日进行4至5小时训练，并在当地水坝练习，以提升耐力及适应长距离游泳。

其教练贾斯瓦尔（Aman Kumar Jaiswal）及库马尔（Bajrang Kumar）表示，伊尚克一直训练严格，展现出超越年龄的毅力与专注。校方亦赞扬伊尚克的表现，形容他的成功展现勇气、纪律及坚持，并相信能鼓励更多学生追寻梦想。

事件在印度社交媒体引起广泛关注，不少网民称赞伊尚克为国家争光，形容是贾坎德邦及印度的骄傲。

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