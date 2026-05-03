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墨西哥旅游巴翻侧堕路至少11死31伤　劳动节长假赴度假中心途中酿悲剧

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更新时间：00:50 2026-05-03 HKT
发布时间：00:50 2026-05-03 HKT

墨西哥西部纳亚里特州周五发生严重旅游巴意外，一辆载有游客的巴士在公路失控冲出路面并翻侧，造成至少11人死亡、31人受伤。

当局表示，涉事旅游巴由哈利斯科州出发，前往纳亚里特州一个休闲度假中心，期间在阿马特兰德卡尼亚斯（Amatlan de Canas）附近失事。

事故发生后，纳亚里特州及哈利斯科州的救援人员到场展开搜救，并封闭涉事路段调查事故原因。官方公布的现场照片显示，巴士翻侧于泥泞路旁，车身严重损毁。

巴士交通意外在拉丁美洲及墨西哥属常见事故。去年9月，墨西哥中部曾发生货运列车撞向双层巴士事故，造成至少10人死亡；2025年2月，南部亦有巴士与货车相撞后起火，导致逾40人死亡。

由于墨西哥客运铁路网络有限，巴士仍是当地主要交通工具之一。总统辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）政府目前正推动扩展全国客运铁路系统。

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