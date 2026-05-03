汉江睡眠大赛｜170人斗深度睡眠 「攰到爆」上班族只得亚军输给谁？

南韩首尔汉江公园2日举办了一场别开生面的比赛，参加者必须「疲惫不堪」——他们要在两种干扰因素之下比赛谁睡得最沉。主办单位今年增加最佳服装奖，各参赛者悉心打扮，一起享受了一场华丽的午睡。



综合外媒报道，首尔市府2024年开办的「汉江睡眠大赛」今年已踏入第3届，170人通过审核之后，获得角逐「最佳深度睡眠」头衔资格。首尔市府盼以这场比赛向市民传达「充分休息」的重要，也借此提供一场另类休闲娱乐活动。

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比赛于下午3时正式开始，不少参赛者戴上眼罩，各自带着助眠宝物，例如遮阳伞、揽枕、耳罩、毛公仔等等，光天化日之下睡成一片。大会则准备了两种「法宝」考验参赛者进入优质睡眠的能耐，分别是「羽毛轻挠手背」和「蚊子嗡嗡声」。

参赛者：只想好好睡觉

南韩是经济合作暨发展组织（OECD）工作压力最大、睡眠不足最严重的成员国之一。参赛者几乎都有过劳、失眠的苦处。在医院重症观察室工作的赵小姐说：「我长年帮助他人康复，这次我想给自己一份好好休息的礼物。」

另一名男子报名缘由苦不堪言：「每晚为了设法让饱受失眠困扰的妻子入睡，我也疲惫不堪，希望汉江的微风与阳光激发妻子的睡眠天赋。」

一名身穿深红色朝鲜君主长袍参赛的20岁朴姓男大学生表示：「考试很多，加上兼职，我每晚只能睡3到4小时，白天就趴在桌上打盖睡，我今天前来展现午睡技巧，同时示范君王如何入眠。」

比赛时间为1.5小时，主办单位根据脑波分析参赛者睡眠长度与品质的结果加以排名，工作人员为参赛者每30分钟测量一次心率，平均心率最低者是「睡眠大王」的关键。最终，冠军由一名八旬老人夺得。

测脑波心率斗深层睡眠

37岁上班族黄先生仅获亚军，但他说：「我实在累到爆，每天上班，晚上往往还要值班，为了工作必须经常开车，我看到比赛公告之后决定要在河风吹拂之下好好睡一觉，恢复精力。很高兴能得到亚军，走运了。」

今年赛事增设「最佳服装奖」，经由现场游客票选，获奖者是一名打扮成树熊的参赛者。