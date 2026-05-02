堕胎药｜美国法院裁定美服培酮不得邮寄　必须亲自到诊所领取

美国一间上诉法院裁定，常用堕胎药美服培酮（mifepristone，俗称RU486）不得邮寄递送，想要的人必须亲自到诊所领取。一家分销这种药物的公司表示将向最高法院提出上诉。



法新社报导，美国联邦第五巡回上诉法院由3名法官组成的合议庭，针对路易斯安那州起诉食品暨药物管理局（FDA）的诉讼作出上述裁定。路易斯安那州是美国反堕胎法律最严格的州之一。

在美国分销这种药物的两家公司之一「丹科实验室」（Danco Laboratories）请求上诉法院将命令暂停一周，以便公司准备向美国最高法院提起紧急诉讼。

支持审查美服培酮安全性的支持者引用一项由保守派智库进行的研究，但这项研究未经同侪审查，只是且发表在一个网站上，而非科学期刊。

美国FDA局最初于2000年批准美服培酮，它是美国最常见的堕胎照护方式，也常规性地用于处理早期流产。美服培酮（阻止妊娠进展）以及米索前列醇（misoprostol，用于排空子宫），被批准可用于终止70天内的妊娠。

路易斯安那州检察长墨尔（Liz Murrill）对上诉法院的决定表示欢迎，称之为「生命的胜利」，并批评拜登的「堕胎集团」透过非法邮购堕胎药，促成路易斯安那州数以千计（以及其他州数百万名）婴儿的死亡」。

美国非政府组织「生育自主权中心」（Center for Reproductive Rights）总裁兼行政总裁诺查普（Nancy Northup）则对上诉法院的裁决表示谴责。他透过声明表示：「这与科学无关，这是为了让堕胎尽可能地困难、昂贵和遥不可及。」

「美国民权联盟」（ACLU）律师凯伊（Julia Kaye）表示：「反堕胎的政客们刚刚让全国各地的人们更难获得一种堕胎和流产患者已安全使用了超过25年的药物。」