吉隆坡国际机场一日两高处堕楼案　中国女及阿尔及利亚男身亡

马来西亚吉隆坡国际机场（KLIA）于5月1日接连发生两宗高处堕楼不幸事件，造成两人死亡，分别是一名27岁中国籍女子及一名30岁阿尔及利亚男子。

据悉，吉隆坡国际机场警方负责人拉威（M. Ravi）表示，第一宗事件发生于下午约2时20分，地点为机场第二客运大楼3楼。一名27岁中国籍女子事前坐在通道玻璃护栏外位置哭泣和尖叫，机场保安及员工曾上前安抚。他指出，一名保安曾尝试接近并救出女事主，但她挣扎期间不幸从高处堕下，送院后证实伤重不治。该女子原定于5月2日返回中国，目前事件原因仍在调查，当局将其列为猝死案处理。

马来西亚吉隆坡国际机场（KLIA）。iStock

马来西亚吉隆坡国际机场（KLIA）。iStock

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事发数小时后，晚上约9时10分，同一大楼附近再次发生类似事件。一名30岁阿尔及利亚籍男子攀过围栏跳下，经抢救后亦告不治。

警方强调，两件事件并无关连，呼吁外界勿过度揣测或散播未经证实的消息。这两件不幸事件令机场方面高度关注，相信当局将加强高风险区域的安全巡查及支援措施。